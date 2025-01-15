Ворог намагається зробити плацдарм і розвинути наступ: речник ОСУВ "Хортиця" про Куп'янський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник намагається малими групами просочитися через річку Оскіл. Для цього він використовує човни, намагаючись перехопити момент вночі та сконцентрувати сили в посадках. Ворожі групи та човни знищуються за допомогою дронів", - зауважив Трегубов.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", ворог намагається зробити плацдарм і розвинути наступ на Куп'янському напрямку. Відповідно, українські війська активно працюють над зачищенням цієї території.

"Ситуація залишається напруженою. Триває боротьба за контроль над посадками на заході від річки Оскіл, де росіяни намагаються зберегти свої позиції, в той час, як українські Сили оборони прагнуть вибити ворога з цих територій", - додав Трегубов.