У Торецьку більшість багатоквартирної забудови контролює ворог, - начальник МВА Чинчик
Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик зазначив, що ворог намагається якомога швидше захопити повністю місто
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог не полишає спроб повністю захопити місто Торецьк і докладає для цього всіх зусиль. Він здійснює масовані артилерійські та мінометні обстріли, а також застосовує тактичну авіацію для ударів по території громади. Попри це, наші Збройні Сили дають гідну відсіч, хоча ворог значно переважає за чисельністю", - наголосив Чинчик.
За словами начальника Торецької міської військової адміністрації, лінія фронту періодично змінюється, ситуація то покращується, то ускладнюється. Ворог поступово просувається щодня. Більшість багатоквартирних будинків вже перебувають під його контролем. На околицях Торецька розташована приватна забудова, де частково залишаються багатоквартирні будинки, які все ще контролюються нашими військовими.
"Ситуація в місті залишається складною, і ворог намагається якомога швидше захопити його повністю. У Торецьку ще перебувають близько 60 мешканців - здебільшого літні люди, які живуть у вкрай важких умовах: у підвалах, укриттях, без належних санітарних умов", - додав Чинчик.
- Від початку доби 14 січня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти здійснили 70 спроб витіснити наших захисників із зайнятих позицій.
- Українські сили відновили положення у селищі Шевченко Донецької області. У Торецьку ворог поступово окуповує місто, там погіршилася оперативна обстановка.
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