Сили оборони відновили положення в Шевченко, в Торецьку погіршилася оперативна обстановка, - DeepState
Українські сили відновили положення у селищі Шевченко Донецької області. У Торецьку ворог поступово окуповує місто, там погіршилася оперативна обстановка
Про це повідомляє DeepState.
Так, Сили оборони відновили положення у Шевченку. Тим часом ворог окупував Зелене, а також просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.
Щодо ситуації у Торецьку аналітики кажуть, що там тривають активні бої в центральній частині міста, яка характерна наявністю багатоповерхівок, і які, буквально всі, перейшли під контроль ворога.
"Також відбувається часта фіксація російської піхоти між териконами в північній частині Торецька і західних околицях населеного пункту. Ці два райони забудовані приватним сектором, в якому піхота противника постійно намагається сховатися, вижити і закріпитися з метою подальшого просування і зайняття міста", - йдеться у дописі.
Зазначається, що бої продовжуються в мікрорайоні "Забалка", який росіяни практично весь окупували. Не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки, але підрозділи, які тримають оборону в даній зоні відповідальності "множать всі спроби ворога на нуль".
- З початку доби 13 січня російська окупаційна армія 155 разів атакувала позиції Сил оборони, з них 74 на Покровському напрямку - там найскладніша ситуація.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.28 Купівля 42.28Продаж 42.97
- EUR Купівля 43.33Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе