Сили оборони відновили положення в Шевченко, в Торецьку погіршилася оперативна обстановка, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Так, Сили оборони відновили положення у Шевченку. Тим часом ворог окупував Зелене, а також просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.

Щодо ситуації у Торецьку аналітики кажуть, що там тривають активні бої в центральній частині міста, яка характерна наявністю багатоповерхівок, і які, буквально всі, перейшли під контроль ворога.

"Також відбувається часта фіксація російської піхоти між териконами в північній частині Торецька і західних околицях населеного пункту. Ці два райони забудовані приватним сектором, в якому піхота противника постійно намагається сховатися, вижити і закріпитися з метою подальшого просування і зайняття міста", - йдеться у дописі.

Зазначається, що бої продовжуються в мікрорайоні "Забалка", який росіяни практично весь окупували. Не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки, але підрозділи, які тримають оборону в даній зоні відповідальності "множать всі спроби ворога на нуль".