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Армія РФ за добу на фронті втратила 1580 військових та майже 400 одиниць техніки
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1580 окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 812 670 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9780 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 29 348 (+22) од,
- артилерійських систем – 21 975 (+52) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107),
- крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 995 (+204) од,
- спеціальна техніка ‒ 3696 (+0) од.
Дані уточнюються.
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