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Купівля Twitter Маском: Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на мільярдера

Світлана Кравченко
15 січня, 2025 середа
07:43
Світ Ілон Маск

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Ілона Маска. Мільярдера звинувачують в тому, що у 2022 році він занадто довго приховував інформацію про купівлю великої частки в компанії Twitter

Зміст

Про це пише Reuters.

У позові, який подали до федерального суду у Вашингтоні, стверджується, що Маск порушив федеральне законодавство про цінні папери, адже він затримав розкриття своєї початкової покупки 5% акцій Twitter на 11 днів.

За правилами SEC, інвестори зобов'язані повідомити про перетин порогу володіння 5% акцій протягом 10 календарних днів. У випадку Маска ця дата припадала на 24 березня 2022 року.

Натомість, як повідомляє SEC, Маск до 4 квітня 2022 року не повідомляв про свої покупки, до того часу вже володіючи 9,2% акцій компанії. За цей час він придбав акції Twitter на суму понад 500 млн доларів за штучно заниженими цінами, що завдало збитків іншим інвесторам.

Після розкриття інформації про його частку вартість акцій Twitter зросла на понад 27%. Позов SEC вимагає від Маска сплати штрафу та повернення прибутків, які він, як стверджується, отримав незаконно.

Водночас сам Ілон Маск через свого адвоката Алекса Спіро назвав цей позов частиною багаторічної кампанії переслідування SEC.

"Сьогоднішні дії SEC – це визнання того, що вони не можуть висунути справжніх звинувачень. Містер Маск не зробив нічого поганого, і всі це розуміють", – сказав Спіро.

Адвокат також заявив, що звинувачення стосуються лише «адміністративного порушення – несвоєчасного подання однієї форми», що, навіть якщо буде доведено, тягне за собою лише незначний штраф.

Колишні акціонери Twitter також подали позов проти Маска у федеральний суд Манхеттена за затримку розкриття інформації. У цьому випадку Маск стверджував, що затримка була помилкою, і заперечував наміри вводити в оману інших акціонерів.

Reuters зазначає, що Маск давно конфліктує з SEC, зокрема після того, як у 2018 році комісія подала на нього позов через публікацію у Twitter про можливість приватизації Tesla із забезпеченим фінансуванням. Угода щодо цього позову включала сплату штрафу у 20 млн доларів, обмеження на його Twitter-пости та відмову від посади голови ради директорів Tesla.

У вересні минулого року SEC також вимагала санкцій проти Маска за пропуск свідчень у справі про розслідування Twitter. Маск пропустив засідання через участь у запуску місії SpaceX Polaris Dawn. Згодом він дав свідчення і погодився покрити витрати SEC на подорож.

  • Раніше повідомлялося, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.
Теги:
Новини
Кримінал
Технології
Ілон Маск
США
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