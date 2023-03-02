США анонсували новий пакет військової допомоги Україні 3 березня

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Washington Post.

Хоча Кірбі не вдавався в деталі, він сказав, що пакет "міститиме в основному боєприпаси... які українцям будуть потрібні для систем, які вони вже мають".