США анонсували новий пакет військової допомоги Україні 3 березня
Сполучені Штати в п'ятницю, 3 березня, оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні, що складатиметься переважно з боєприпасів
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Washington Post.
Хоча Кірбі не вдавався в деталі, він сказав, що пакет "міститиме в основному боєприпаси... які українцям будуть потрібні для систем, які вони вже мають".
- Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги США Україні було оголошено 24 лютого – у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ. У пакеті на загальну суму 2 мільярди доларів містяться додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби.
- Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 30 мільярдів доларів.
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