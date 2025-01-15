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Головна кулінарія Плюси доставки піци в Києві від мережі піцерій Monoпіца
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Плюси доставки піци в Києві від мережі піцерій Monoпіца

Анна Хотіна
15 січня, 2025 середа
10:30
кулінарія

Мережа піцерій Мопопіца відома багатьом поціновувачам піци в Києві через чудову піцу і хороший сервіс. Сьогодні ви дізнаєтеся про плюси доставки піци від піцерії Monoпіца в Києві

Зміст

Плюси доставки піци в Києві від піцерії Monoпіца

Цікавить швидка доставка піци в Києві? Кращим рішенням буде звернути увагу на популярну піцерію Monoпіца. Вона чудово відома багатьом киянам високою якістю піци та різноманіттям меню. Досвідчені піцайоло дотримуються міжнародних ресторанних стандартів в приготуванні страв, що позитивно позначається на смакових та візуальних якостях піци. Детальніше про переваги популярного закладу розглянемо далі в матеріалі.

Причини популярності піцерії Monoпіца

Перша причина популярності Monoпіца в Києві — висока якість та смакова особливість піци. Досягається такий ефект завдяки приготуванню піци на бездріжджовому тісті, з використанням закваски на бездріжджовій основі та крафтового борошна. Завдяки цьому готова піца більш корисна й менш калорійна. Ось ще кілька вагомих секретів приготування піци:
 

  • використовуються лише якісні інгредієнти від перевірених постачальників;
  • тісто набуває ідеальної форми та товщини завдяки використанню професійного пресу для тіста;
  • бортик піци ідеально рівний та тонкий;

Як тільки тісто підготовлено, на нього викладається начинка і відправляється до професійної конвеєрної печі, звідки вже за 5 хвилин піцайоло дістає ідеально пропечену піцу. Досвідчені піцайоло Monoпіца  пропонують спробувати не лише класичні варіації піци, але й регулярно експериментують з начинками. Це дає змогу розширити смакові горизонти.

Різноманіття меню

Замовити піцу в Monoпіца варто з багатьох причин й одна з найголовніших серед них — різноманітне меню. В цьому легко переконатись, якщо ознайомитись з популярними варіаціями піци. Розглянемо їх детальніше: 
 

  • “Капричоза”. Для начинки цієї піци обрано мікс абсолютно різних інгредієнтів: моцарела поєднується з мисливськими ковбасками, а мариновані печериці з шинкою. 
  • “Баварська”. Ще одна популярна варіація для прихильників м’ясної піци. Для начинки використані такі інгредієнти: мариновані огірки, мисливські ковбаски та пікантний томатний соус з паприкою. 
  • “Жульєн”. Поєднання шинки, моцарели й одразу двох соусів — бешамель та BBQ не залишить байдужим жодного гурмана, який полюбляє м’ясні варіації піци. 

Якщо бажаєте насолодитись звичною класикою, вона також представлена в меню Monoпіца. До цієї категорії увійшли такі популярні варіації: “BBQ”, “5 Сирів”, “Пепероні” та “Маргарита”. Смак кожної піци точно перевершить усі очікування.

Безкоштовна доставка та доступність

Попри високу якість інгредієнтів та страв, Monoпіца все ще залишається доступною для кожного гурмана. Сприяє цьому безкоштовна доставка, яка діє по усьому місту при замовленні від 400 грн. Вона виконується власною кур’єрською службою закладу, що теж можна виділити як окрему перевагу.

Також відзначимо високий рівень послуг. Це помітно одразу на прикладі 3-х параметрів:

  • оформити замовлення швидко і зручно можливо на сайті, в додатку, в кол-центрі, або ж просто в закладі;
  • підтримується кілька способів оплати: готівкою, на картку або за реквізитами, та навіть криптовалютою;
  • можна залишити побажання для кур’єра або кухні, додати або навпаки прибрати інгредієнти;
  • замовити можна на найближчий час, або ж заздалегідь, якщо у вас запланована подія чи свято.

Monoпіца — це популярна доставка піци в Києві, яка чудово відома багатьом гурманам. Переконайтесь самостійно в її основних перевагах й оформте замовлення вже сьогодні!

 

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
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