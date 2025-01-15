Наразі фактів про підготовку замахів на Зеленського немає, - глава УДО Морозов
Начальник Управління Державної охорони України Олексій Морозов заявив, що фактів про підготовку замахів на президента Володимира Зеленського зараз немає
Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.
Морозов зазначив, що наразі ведеться розслідування справи про підготовку до замаху на президента, а підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі СБУ. Там проводяться певні процесуальні дії.
"Зараз нам вдається запобігати таким історіям - наразі фактів про підготовку замахів немає. Наша робота якраз і полягає в тому, щоб попередити загрози. Державна охорона - це складна багаторівнева система заходів - від отримання інформації до здійснення фізичної охорони", - розповів глава УДО.
Він відзначив, що Управління держохорони у цьому контексті плідно співпрацює зі Службою безпеки України, Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ.
"У нас відбувається активний обмін інформацією. Допомагають і іноземні партнери. Якщо у них є інформація про потенційні загрози для наших осіб, вони, звісно, нас інформують. До речі, обмін інформацією - це один з основних напрямків міжнародної співпраці Управління", - наголосив Морозов.
- У квітні торік правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента Зеленського.
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