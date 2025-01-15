Австралія викликає посла Росії через повідомлення про смерть полоненого військового з Мельбурна, а занепокоєння Європи щодо Трампа не поділяється у решті світу. Акценти світових ЗМІ 15 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 січня.

Австралія викликає посла Росії через повідомлення про смерть полоненого військового з Мельбурна

Уряд Австралії викликав російського посла у зв'язку з повідомленнями про загибель мешканця Мельбурна, який потрапив у російський полон, воюючи на боці України, пише The Guardian.

"Ми будемо чекати, коли з'являться факти. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо, і австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів", – пообіцяв прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

Прем'єр не виключив можливості вислання російського посла або відкликання свого представника в Москві. Албанезе вимагає від Росії негайно підтвердити стан 32-річного австралійського громадянина після нічних повідомлень про його смерть.

Високопоставлені члени коаліційної опозиції закликали вислати посла Росії Олексія Павловського і відкликати посла Австралії в Москві Джона Геринга. Міністерка закордонних справ Пенні Вонг заявила, що уряд розглядає всі варіанти.

Як нагадують у виданні, вчитель з Мельбурна Дженкінс служив разом зі Збройними Силами України. Він був захоплений російськими солдатами в полон минулого року. На відео, знятому в той час, видно, як він, одягнений у військову форму, розмовляє англійською та українською мовами, підтверджує своє ім'я та національність, і його запитують, чи не є він найманцем. Посольство України в Австралії стверджує, що Дженкінс був зарахований до Сил оборони країни.

Пізно ввечері у вівторок, 14 січня, уряд Австралії заявив, що "проводить термінове розслідування у зв'язку з повідомленнями про смерть Оскара Дженкінса" після того, як телеканал 7 News повідомив про його смерть. Албанезе сказав, що уряд все ще шукає інформацію і визначить свою реакцію, як тільки матиме більше фактів.

"Мої думки з родиною пана Дженкінса. Вони вже багато місяців живуть у страху і невпевненості, що їхня близька людина перебуває посеред чужої війни", – сказала Пенні Вонг.

Лідери коаліції Саймон Бірмінгем і Суссан Лей також закликали вислати посла Росії з Канберри, якщо ці повідомлення виявляться правдивими.

"Якщо з Оскаром Дженкінсом жорстоко поводяться, якщо його насправді вбили, це неприйнятно, – заявила заступниця лідера опозиції Суссан Лей. – Це воєнний злочин, і Ентоні Албанезе та його уряд повинні негайно розібратись у цьому питанні".

Вонг сказала ABC, що уряд все ще працює над перевіркою цих повідомлень, і підкреслила, що Росія "зобов'язана поводитися з усіма військовополоненими відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Занепокоєння Європи щодо Трампа не поділяється у решті світу

Дональд Трамп, Фото: gettyimages

Саме те, що робить повернення новообраного президента таким страшним для багатьох європейців, робить його привабливим для решти світу, вважає директор Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Марк Леонард, чию думку публікує на своїх шпальтах Politico.

"Ми переживаємо найбільшу кризу в трансатлантичних відносинах з часів Суецу. Але вона розгортається в такий химерний спосіб, що ніхто не може до кінця розібратись у ній, – переконаний Марк Леонард. – Найбагатша людина світу, яка ось-ось стане квазі-чиновником у новій американській адміністрації, заявила, що намагається повалити британський уряд і, ймовірно, німецький також. Сам новообраний президент Дональд Трамп вже дав зрозуміти, що хоче перевернути кожну засаду порядку, який очолюють США".

Директор ECFR зауважує, що нещодавні коментарі Трампа щодо Панамського каналу і Гренландії показують, що він навіть готовий поставити під сумнів такі принципи, як територіальний суверенітет і непорушність кордонів.

І тут він нагадує, що коли востаннє обирали Трампа, багато хто у США і в усьому світі втішався думкою, що Європа зробить крок назустріч. Вони оголосили тодішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель справжнім лідером вільного світу. Але сьогодні Європа базує всю свою безпекову, економічну та політичну стратегію на існуванні американського союзника, якого Трамп оголосив мертвим.

"Однак велике опитування громадської думки, проведене моєю організацією, Європейською радою з міжнародних відносин, показує, що занепокоєння Європи з приводу Трампа не є загальноприйнятим. Поспілкувавшись з 28 тисячами людей у 24 країнах, ми з'ясували, що більшість людей у всьому світі вважають, що Трамп, по суті, є добрим для США, добрим для світу і добрим для глобального миру", – ділиться своїми соцдослідженнями Марк Леонард.

За їхньою інформацією, в Індії, Саудівській Аравії, Росії, Китаї та Південній Африці троє з п'яти людей вірять обіцянці Трампа закінчити війну в Україні за 24 години. Кожен другий вірить, що він досягне миру на Близькому Сході. І скрізь переважає думка, що він насправді покращить відносини Вашингтона з Пекіном – думку, яку, як не дивно, поділяють трохи менше половини китайських учасників опитування.

Тим часом у 20 з 24 опитаних країн більш як половина учасників вважають, що Китай буде найпотужнішою країною світу через 20 років.

"Іронія полягає в тому, що саме ті речі, які роблять повернення Трампа в Білий дім таким страшним для багатьох європейців, роблять його привабливим для решти світу", – зазначає експерт.

Він пояснює: Європа панічно боїться риторики навколо "Америка понад усе" і думки про те, що США перестануть бути захисником світового порядку на користь переслідування власних егоїстичних інтересів. Але це саме те, чого нетерпляче чекають люди - особливо ті, що живуть у середніх державах по всьому світу. Вони більше не хочуть, щоб США були самозваним моральним арбітром або світовим поліцейським. Їм набагато комфортніше мати справу з ними як з найпотужнішою країною у більш транзакційному світі.

Разом із тим він визнає, що опитування не позбавлене недоліків. Власне, хоча самі європейці можуть не надто високо оцінювати своє глобальне становище в цю нову епоху Трампа, решта світу високо цінує європейську силу – проблема полягає в тому, як саме вони її використовують.