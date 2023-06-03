Україна готова розпочати контрнаступ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal.
"Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки часу це займе. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що у Росії є перевага в повітрі, а відсутність захисту від авіації ворога означає, що може загинути багато солдатів під час контрнаступу.
"Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо", - наголосив президент.
Зеленський також підкреслив, що Україна потребує додаткових систем Patriot для захисту як цивільного населення, так і військових на передовій.
"Ми хотіли б мати певні речі, але ми не можемо чекати місяцями", - сказав лідер.
Зеленський підкреслив, що українські військові "сильніші і більш рішучі", ніж російські, які прагнуть зберегти близько 20% української території, яку вони окупували на сході і півдні України. Президент також подякував країнам-партнерам за військову підтримку, додавши, що для боротьби з ворогом потрібно більше зброї, і що поставки мають бути "швидшими та більшими".
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