Контрнаступ ЗСУ вже триває на окремих напрямках, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що повноцінний контрнаступ ЗСУ почнеться наприкінці весни, а зараз тривають контрнаступальні дії на окремих напрямках
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми дійсно докладаємо зусиль для підготовки контрнаступальних дій. Зараз відбуваються складні заходи, пов'язані з отриманням техніки, підготовки особового складу, забезпечення боєприпасами, триває розробка операції. Якщо наші партнери будуть здійснювати виконання своїх зобов'язань вчасно, то контрнаступ може початися в кінці другого – на початку третього кварталу", - зазначив Згурець.
За словами експерта, на окремих напрямках фронту вже тривають контрнаступальні дії з боку Збройних Сил України.
"Ці часові рамки для наступальної кампанії найбільш раціональні. Хоча вже на окремих напрямках тривають контрнаступальні дії ЗСУ. На деяких напрямках далекобійні системи проріджують оборону противника, і це є компонентом підготовки наших Збройних Сил до проведення наступальних операцій", - додав Згурець.
- Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Україна має дуже хороші шанси для здійснення контрнаступу навесні цього року, оскільки російські ресурси вичерпуються, а українські військові отримують допомогу від західних партнерів.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити".
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