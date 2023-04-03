Контрнаступ ЗСУ вже триває на окремих напрямках, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми дійсно докладаємо зусиль для підготовки контрнаступальних дій. Зараз відбуваються складні заходи, пов'язані з отриманням техніки, підготовки особового складу, забезпечення боєприпасами, триває розробка операції. Якщо наші партнери будуть здійснювати виконання своїх зобов'язань вчасно, то контрнаступ може початися в кінці другого – на початку третього кварталу", - зазначив Згурець.

За словами експерта, на окремих напрямках фронту вже тривають контрнаступальні дії з боку Збройних Сил України.

"Ці часові рамки для наступальної кампанії найбільш раціональні. Хоча вже на окремих напрямках тривають контрнаступальні дії ЗСУ. На деяких напрямках далекобійні системи проріджують оборону противника, і це є компонентом підготовки наших Збройних Сил до проведення наступальних операцій", - додав Згурець.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Україна має дуже хороші шанси для здійснення контрнаступу навесні цього року, оскільки російські ресурси вичерпуються, а українські військові отримують допомогу від західних партнерів.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити".













