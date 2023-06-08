Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією The Economist: Як перемогти Володимира Путіна стратегічно

The Economist: Як перемогти Володимира Путіна стратегічно

8 червня, 2023 четвер
08:30
Війна з Росією Володимир Путін

Напередодні контрнаступу ЗСУ група високопоставлених західних чиновників зібралася, щоб оцінити, як може розвиватися російсько-українська війна, беручи до уваги три основні сценарії

Від початку російського вторгнення у 2014 році метою України було відвоювати захоплені ворогом території, відновивши кордони 1991 року, пише The Economist.

Втім, навіть якщо українська армія досягне успіху, Росія може розцінити такий результат як таке приниження, що варто було б застосувати ядерну зброю, щоб зупинити її. Саме тому мета набагато ширша: Україна повинна спричинити якомога більше втрат для ЗС РФ, здобувши при цьому якомога більше території, щоб посилити свою позицію і послабити Росію. З цієї точки зору, бажаним результатом було б зруйнувати сухопутний міст між Росією і Кримським півостровом або наблизитися до нього настільки, щоб загрожувати російським об'єктам у Криму. Більшість західних посадовців, однак, очікують скромніших успіхів, оскільки Україна відвоює та утримає менш стратегічну територію, втрачену минулого року, але принаймні продемонструє, що вона все ще може рухатися на полі бою.

Три сценарії українського контрнаступу

"Перший передбачає прорив українців, крах російських сил, можливо, навіть із загрозою для Криму з боку України. Це може призвести до втрати влади Путіним. Для декого це найкращий спосіб відновити мир в Європі. Але оцінити здатність Росії підтримувати дисципліну серед своїх військ важко, а виміряти крихкість режиму Путіна ще важче. Ядерні занепокоєння ще не повністю зникли. Проте деякі американські чиновники менше стурбовані застосуванням Путіним ядерної зброї, ніж зануренням Росії в хаос і супутньою втратою контролю над її ядерним арсеналом", - пише видання.

Другий передбачає обмеженіші російські втрати й можливість додаткових поразок у разі продовження війни, яких може бути достатньо, щоб покарати Росію і послабити Владіміра Путіна.

Третій, більш похмурий сценарій — це патова ситуація, в якій Росія збереже більшість того, що вона захопила. Це підірве довіру Заходу до України та заохотить Путіна. Попри військові невдачі Росії, російський лідер, схоже, не відмовився від своєї мети підпорядкувати собі всю країну, анексувати додаткові території й встановити в Києві маріонетковий уряд.

Володимир Путін може вважати, що він все ще може зробити це, затягуючи конфлікт, роблячи Україну неефективною і знелюднюючи її. Його військово-повітряні та військово-морські сили в основному неушкоджені, і він може мобілізувати більше військ, але це ризикує спровокувати народні заворушення в Росії. Він захоче перечекати, можливо, вважаючи, що вибори на Заході принесуть йому полегшення.

Читайте також: Армію РФ очікує розгром в Україні, — військовий експерт Світан

Володимир Путін може вважати, що він все ще може зробити це, затягуючи конфлікт, роблячи Україну неефективною і знелюднюючи її. Його військово-повітряні та військово-морські сили в основному неушкоджені, і він може мобілізувати більше військ, але це ризикує спровокувати народні заворушення в Росії. Він захоче перечекати, можливо, вважаючи, що вибори на Заході принесуть йому полегшення

Він буде прагнути повернення Дональда Трампа до влади на президентських виборах в Америці наступного року. Пан Трамп стверджує, що Америка розтринькала мільярди доларів на Україну, зменшуючи власне озброєння і продовжуючи жахливу війну. У разі обрання він вірить, що зможе закінчити конфлікт за 24 години, хоча і не описує, як саме. Існує також шанс, що Марін Ле Пен, ультраправа лідерка, яка відкрито підтримує Росію й обіцяє вивести Францію з-під інтегрованого командування НАТО, виграє президентські перегони у Франції у 2027 році.

Як можна уникнути затяжної війни?

Одне з очікувань полягає в тому, що Україна завдасть такої принизливої військової поразки Росії, що Володимир Путін буде змушений піти на переговори, особливо якщо війна затягнеться й очікуватимуться інші поразки.

Деякі західні лідери сподіваються, що після битви в українському контрнаступі незабаром почнуться мирні переговори. Інші попереджають, що Путін навряд чи буде готовий до справжніх переговорів, якщо не зазнає приниження. Навіть якщо переговори відбудуться, участь Росії може бути лише тактикою затягування часу. Справжній дипломатії, можливо, доведеться почекати, поки Росія не зазнає чергової невдачі наступного року.

Тим часом багато хто шукає способи надати більшої легітимності обіцянкам Заходу допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Читайте також: Про "торт" нашої Перемоги

"Ерік К'ярамелла з вашингтонського аналітичного центру "Фонд Карнегі за міжнародний мир" стверджує, що західні лідери повинні розробити плани відновлення України та її інтеграції із Заходом, не в останню чергу за допомогою безпекових заходів, закріплених у законодавстві. Досі деякі західні лідери вважали, що такі питання краще залишити на потім, після припинення бойових дій. Але пан К'ярамелла стверджує, що вони допоможуть покласти край бойовим діям, позбавивши Путіна надії на перемогу в затяжному конфлікті", - повідомляє Economist.

Західні союзники розділилися. Німеччина, зокрема, стверджує, що країна з невирішеними територіальними суперечками, а тим більше країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО (на що інші відповідають, що Західна Німеччина вступила до НАТО, попри поділ німецьких земель під час холодної війни). Втім, важко уявити, що Байден надасть ядерну гарантію Україні в найближчому майбутньому, враховуючи його небажання відправляти американські війська на її захист зараз

"Гарантії" безпеки, надані Україні в Будапештському меморандумі 1994 року в обмін на її згоду вивезти ядерну зброю радянських часів зі своєї території, виявилися ілюзорними. Україна та її східноєвропейські союзники заявляють, що лише членство в НАТО може захистити Україну від подальшої агресії.

Читайте також: Москві треба вирвати ядерні зуби

Західні союзники розділилися. Німеччина, зокрема, стверджує, що країна з невирішеними територіальними суперечками, а тим більше країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО (на що інші відповідають, що Західна Німеччина вступила до НАТО, попри поділ німецьких земель під час холодної війни). Втім, важко уявити, що Байден надасть ядерну гарантію Україні в найближчому майбутньому, враховуючи його небажання відправляти американські війська на її захист зараз.

Пан К'ярамелла пропонує план з п'яти пунктів, який надає Україні менше, ніж стаття 5, але більше, ніж Будапештський меморандум: "Це включає юридично закріплені зобов'язання допомогти Україні захистити себе, частково натхненні тими, які Америка надає Ізраїлю і Тайваню, щоб забезпечити їх виживання незалежно від того, хто перебуває при владі в Америці і Європі". Він також виступає за багаторічні зобов'язання щодо озброєння України; підтримку у відновленні української оборонної промисловості; механізми політичних консультацій на кшталт Статті 4 НАТО; і чіткий шлях до членства в ЄС. Все це було б не альтернативою членству в НАТО, а мостом до нього. Мета, подібно до сподівань на територіальні здобутки в українському контрнаступі, полягає в тому, щоб продемонструвати Росії, що продовження війни нічого не дасть".

Переклад з англійської Еспресо

Статті
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
НАТО
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
легіон "Свобода Росії"
7 червня, 2023 середа
Легіон "Свобода Росії" оприлюднив позицію стосовно Криму і звернувся до жителів півострова
Держдепартамент США
7 червня, 2023 середа
Держдеп США передав меседж російській владі: ви повинні негайно вивести свої сили з України й припинити невиправдане вторгнення
Мартін Гріффітс
7 червня, 2023 середа
Заступник генсека ООН: Підрив Каховської ГЕС призведе до далекосяжних наслідків
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.77
    Купівля 36.77
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
8 червня
08:47
Каховська ГЕС
Наразі під водою 600 км² Херсонщини, з них 68% - лівобережжя, - ОВА про ситуацію в регіоні
08:27
Інфографіка
Втрати окупантів
ЗСУ за добу війни ліквідували 730 росіян і знищили 18 танків й 15 БПЛА, - Генштаб
08:18
Південна Корея заявила про підтримку свого сектора чипів на тлі напруженості між Китаєм і США
08:08
Сергій Баланчук
В Ізраїлі вулицю з консульством РФ назвуть на честь загиблого на війні українського футболіста Баланчука
08:06
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Україні слід думати над дерашизацією Придністров'я
08:05
Ексклюзив
Бєлгород
Росіяни можуть вдарити ядерною зброєю по "БНР", - військовий експерт Світан
07:36
Арктика
Літній морський лід може зникнути з Арктики вже за 10 років, - вчені
07:19
Аналітика
Микола Княжицький
"Втоми від України" немає
07:15
Каховська ГЕС
Окупанти були не готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, вода затопила солдатів, озброєння й техніку ворога, - Генштаб
06:54
Австрія
Австрія виділить €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні
06:39
Пацієнти лежать на ліжках у відділенні невідкладної допомоги лікарні під час спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19) у Шанхаї, Китай, 5 січня 2023 року
У Китаї прогнозують нові хвилі COVID-19 кожні 6 місяців
06:15
Олешки
Окуповані Олешки затоплені на 90%, росіяни не дозволяють жителям вибиратися з міста, - мер
05:59
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Повінь після підриву дамби Каховської ГЕС зруйнувала укріплення РФ на березі Дніпра, - ISW
05:32
Франція
Нацасамблея Франції підтримала семирічний план збільшення витрат на оборону
05:04
Китай запустив у космос ракету з супутниками
Китай запустив у космос новітню ракету із 26 супутниками
04:38
Елі Коен і Дмитро Кулеба
"Вважаємо, що це була Росія": очільник МЗС Ізраїлю про підрив Каховської ГЕС
04:10
Блінкен і Столтенберг
Генсек НАТО планує візит до Байдена: говоритимуть про саміт Альянсу та Україну
03:42
Білий Дім
Каховської ГЕС була під контролем Росії: вона несе відповідальність за її руйнування, - Білий дім
03:14
Кінбурнська коса
Вода з Каховського водосховища відрізала від материка Кінбурнську косу
02:47
ПВК Вагнер
Європарламент готується визнати ПВК Вагнера терористичною організацією, - ЗМІ
02:19
Резніков і Столтенберг
Генсек НАТО заявив, що мирні переговори з РФ повністю залежать від результатів контрнаступу ЗСУ
01:51
Допоміг РФ захопити "Артек" у Криму: експравоохоронцю оголосили підозру в держзраді
Війна та логістика: попит на відпочинок у Криму серед росіян близький до нуля, - The Bell
01:23
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ: Якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні
00:55
папа Франциск
Папу Римського Франциска успішно прооперували
00:46
Андерс Фог Расмуссен
Ексочільник НАТО Расмуссен: деякі країни-члени Альянсу можуть відправити свої війська в Україну
00:27
заборона УПЦ МП
Чернігівська облрада закликала центральну владу заборонити УПЦ МП
00:12
Оновлено
Ігор Йовічевіч
"Шахтар" звільнив головного тренера Йовічевіча, - ЗМІ
00:05
"Вест Гем", Джеррод Бовен, Ліга конференцій
Гол на 90-й хвилині приніс "Вест Гему" перемогу над "Фіорентиною" у Лізі конференцій
00:00
Оновлено
Артобстріл
Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: троє людей загинули, серед них дитина
2023, середа
7 червня
23:46
Олешки
Українська поліція врятувала жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках
23:24
Оновлено
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган поговорив із Зеленським і Путіним про підрив Каховської ГЕС: запропонував створити спільну комісію для розслідування
23:17
уламки крилатої ракети
Росія вдарила ракетами по Чугуївському району Харківщини
23:07
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 червня
22:53
хакер
Сайт Prometheus зазнав масованої DDoS-атаки, ймовірно, представників РФ
22:28
художній музей Лувр
Лувр прийме на зберігання 16 творів мистецтва з України
22:25
Ексклюзив
Володимир Путін
Армію РФ очікує розгром в Україні, - військовий експерт Світан
22:22
Ліонель Мессі
Мессі оголосив про перехід в "Інтер Маямі"
22:18
Світлана Тихановська
Українські депутати організували відеозустріч для Тихановської та полку Калиновського
21:50
Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому Захід обережно коментує підрив Каховської ГЕС
21:21
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Макроном потреби для ліквідації наслідків і співпрацю в розслідуванні обставин підриву Каховської ГЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV