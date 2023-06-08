Від початку російського вторгнення у 2014 році метою України було відвоювати захоплені ворогом території, відновивши кордони 1991 року, пише The Economist.

Втім, навіть якщо українська армія досягне успіху, Росія може розцінити такий результат як таке приниження, що варто було б застосувати ядерну зброю, щоб зупинити її. Саме тому мета набагато ширша: Україна повинна спричинити якомога більше втрат для ЗС РФ, здобувши при цьому якомога більше території, щоб посилити свою позицію і послабити Росію. З цієї точки зору, бажаним результатом було б зруйнувати сухопутний міст між Росією і Кримським півостровом або наблизитися до нього настільки, щоб загрожувати російським об'єктам у Криму. Більшість західних посадовців, однак, очікують скромніших успіхів, оскільки Україна відвоює та утримає менш стратегічну територію, втрачену минулого року, але принаймні продемонструє, що вона все ще може рухатися на полі бою.

Три сценарії українського контрнаступу

"Перший передбачає прорив українців, крах російських сил, можливо, навіть із загрозою для Криму з боку України. Це може призвести до втрати влади Путіним. Для декого це найкращий спосіб відновити мир в Європі. Але оцінити здатність Росії підтримувати дисципліну серед своїх військ важко, а виміряти крихкість режиму Путіна ще важче. Ядерні занепокоєння ще не повністю зникли. Проте деякі американські чиновники менше стурбовані застосуванням Путіним ядерної зброї, ніж зануренням Росії в хаос і супутньою втратою контролю над її ядерним арсеналом", - пише видання.

Другий передбачає обмеженіші російські втрати й можливість додаткових поразок у разі продовження війни, яких може бути достатньо, щоб покарати Росію і послабити Владіміра Путіна.

Третій, більш похмурий сценарій — це патова ситуація, в якій Росія збереже більшість того, що вона захопила. Це підірве довіру Заходу до України та заохотить Путіна. Попри військові невдачі Росії, російський лідер, схоже, не відмовився від своєї мети підпорядкувати собі всю країну, анексувати додаткові території й встановити в Києві маріонетковий уряд.

Володимир Путін може вважати, що він все ще може зробити це, затягуючи конфлікт, роблячи Україну неефективною і знелюднюючи її. Його військово-повітряні та військово-морські сили в основному неушкоджені, і він може мобілізувати більше військ, але це ризикує спровокувати народні заворушення в Росії. Він захоче перечекати, можливо, вважаючи, що вибори на Заході принесуть йому полегшення.

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Володимир Путін може вважати, що він все ще може зробити це, затягуючи конфлікт, роблячи Україну неефективною і знелюднюючи її. Його військово-повітряні та військово-морські сили в основному неушкоджені, і він може мобілізувати більше військ, але це ризикує спровокувати народні заворушення в Росії. Він захоче перечекати, можливо, вважаючи, що вибори на Заході принесуть йому полегшення

Він буде прагнути повернення Дональда Трампа до влади на президентських виборах в Америці наступного року. Пан Трамп стверджує, що Америка розтринькала мільярди доларів на Україну, зменшуючи власне озброєння і продовжуючи жахливу війну. У разі обрання він вірить, що зможе закінчити конфлікт за 24 години, хоча і не описує, як саме. Існує також шанс, що Марін Ле Пен, ультраправа лідерка, яка відкрито підтримує Росію й обіцяє вивести Францію з-під інтегрованого командування НАТО, виграє президентські перегони у Франції у 2027 році.

Як можна уникнути затяжної війни?

Одне з очікувань полягає в тому, що Україна завдасть такої принизливої військової поразки Росії, що Володимир Путін буде змушений піти на переговори, особливо якщо війна затягнеться й очікуватимуться інші поразки.

Деякі західні лідери сподіваються, що після битви в українському контрнаступі незабаром почнуться мирні переговори. Інші попереджають, що Путін навряд чи буде готовий до справжніх переговорів, якщо не зазнає приниження. Навіть якщо переговори відбудуться, участь Росії може бути лише тактикою затягування часу. Справжній дипломатії, можливо, доведеться почекати, поки Росія не зазнає чергової невдачі наступного року.

Тим часом багато хто шукає способи надати більшої легітимності обіцянкам Заходу допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

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"Ерік К'ярамелла з вашингтонського аналітичного центру "Фонд Карнегі за міжнародний мир" стверджує, що західні лідери повинні розробити плани відновлення України та її інтеграції із Заходом, не в останню чергу за допомогою безпекових заходів, закріплених у законодавстві. Досі деякі західні лідери вважали, що такі питання краще залишити на потім, після припинення бойових дій. Але пан К'ярамелла стверджує, що вони допоможуть покласти край бойовим діям, позбавивши Путіна надії на перемогу в затяжному конфлікті", - повідомляє Economist.

Західні союзники розділилися. Німеччина, зокрема, стверджує, що країна з невирішеними територіальними суперечками, а тим більше країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО (на що інші відповідають, що Західна Німеччина вступила до НАТО, попри поділ німецьких земель під час холодної війни). Втім, важко уявити, що Байден надасть ядерну гарантію Україні в найближчому майбутньому, враховуючи його небажання відправляти американські війська на її захист зараз

"Гарантії" безпеки, надані Україні в Будапештському меморандумі 1994 року в обмін на її згоду вивезти ядерну зброю радянських часів зі своєї території, виявилися ілюзорними. Україна та її східноєвропейські союзники заявляють, що лише членство в НАТО може захистити Україну від подальшої агресії.

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Західні союзники розділилися. Німеччина, зокрема, стверджує, що країна з невирішеними територіальними суперечками, а тим більше країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО (на що інші відповідають, що Західна Німеччина вступила до НАТО, попри поділ німецьких земель під час холодної війни). Втім, важко уявити, що Байден надасть ядерну гарантію Україні в найближчому майбутньому, враховуючи його небажання відправляти американські війська на її захист зараз.

Пан К'ярамелла пропонує план з п'яти пунктів, який надає Україні менше, ніж стаття 5, але більше, ніж Будапештський меморандум: "Це включає юридично закріплені зобов'язання допомогти Україні захистити себе, частково натхненні тими, які Америка надає Ізраїлю і Тайваню, щоб забезпечити їх виживання незалежно від того, хто перебуває при владі в Америці і Європі". Він також виступає за багаторічні зобов'язання щодо озброєння України; підтримку у відновленні української оборонної промисловості; механізми політичних консультацій на кшталт Статті 4 НАТО; і чіткий шлях до членства в ЄС. Все це було б не альтернативою членству в НАТО, а мостом до нього. Мета, подібно до сподівань на територіальні здобутки в українському контрнаступі, полягає в тому, щоб продемонструвати Росії, що продовження війни нічого не дасть".

Переклад з англійської Еспресо