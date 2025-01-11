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OPINION

Учімось жити й перемагати у звихнутому часі

Оксана Забужко
11 січня, 2025 субота
12:00
Погляд

Нема у вашингтонських какістократів ніякого "мирного плану", ні на весну, ні на літо*

Зміст

Десь із місяць, чи що, тому The Economist запропонував нове "слово року" (є в них така забавка) - відповідно до нових історико-політичних обставин (перемоги Трампа та перших оголошених ним керівних кандидатур), на Слово Року-2024 пропонувалась "какістократія" - новий тренд здеградованої "демократії": за аналогією, з грецької - "влада найгірших". 

Точно знайдене слово завжди допомагає: саме так, какістократія, і Трамп тут далеко не перший (першими, якщо вже на те пішло, були більшовики, можна простежити поступове взаємопроникнення в цьому сенсі "західного" й "східного" режимів ще в епоху холодної війни, а в останні 30 років це взагалі капець яке злипання, але про таке книжку дослідницьку впору писати, як ото Володя Єрмоленко про "плинні ідеології"...). 

Після перемоги Трампа я тут обережненько давала зрозуміти, окремим дописом, що не варто брати серйозно чи, поготів, намагатись аналізувати те, що він каже, бо він сам не ставиться навсправжки до сказаних ним слів. 

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За цю девальвацію публічного слова треба "дякувати" вже Обамі, який, за точним виразом одного американського чиновника, fucked up Budapest memorandum (спойлер для обтяжених "комплексом української недолугости": Будапештський меморандум — це не "наш" прокол, хоч би які вам немилі були Кравчук і Кучма, — такою була умова адміністрації Буша-старшого для того, щоб США визнали Україну, почитайте хоча б "Як українці зруйнували імперію зла" Олександра Зінченка, — а адміністрація Обами пішла ще далі й того меморандуму просто не стала виконувати, тупо забила на підписані попередниками обіцянки, чим насправді "обвалила" світовий порядок значно суттєвіше, ніж заведено було думати до 24.02.22, - і, відповідно, сильно прискорила тріумф какістократії). 

Це я до чого. Ось щойно стрічка принесла чітко і ясно сформульованим те, на що я два місяці тому тільки "обережно натякала": нема, бляха! нема в вашингтонських какістократів ніякого "мирного плану", ні на весну, ні на літо, не впускайте цю "псевдоінформацію" у своє життя, якщо не мусите цим займатись "по роботі"! Атож, світ вступив у період невизначености, ситуативного союзництва, короткотермінових тактичних рішень, античного carpe diem - коли, як писала молода Забужко в рік першої глобальної катастрофи, що випала нам на долю (Чорнобильської), "замість поетом, доречніше стать серфінгістом" ("Диптих 1986 року") - ловити хвилю, щоб утримати рівновагу...

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І якщо це, по-вашому, погані новини, то подумайте про це з іншого боку: наш Зеленський належить до тої самої медійно-какістократичної породи (Трамп теж прийшов на вибори з телеекрана, там свої серіали були!), - не виключено, що вони якраз прекрасно порозуміються між собою, "свій до свого", - головне, стежити, щоб "наш" доносив до Білого Дому правильний меседж. (І не відриватися на "білі шуми" типу "ах, яка ганьба, він сказав х*ня!" - сказав і сказав, стільки б і клопоту, американські реднеки зраділи як рідному — не забувайте, що епоха черчиллів минула ще в пору молодости наших бабусь, та й "ліга Плюща" давно вже не та, в какістократії свої закони! - тоді як обговорювати слід було питання, чи досить виразно український президент пояснив, через доволі гнидного посередника-подкастера — котрий теж знак часу, минулась епоха всевладдя сі-ен-енів! - що Україна не поступиться Москві захопленими територіями, і не збирається своїми смертями "робити харашо" засілій по західних какістократіях московській агентурі, — але цю, справді важливу тему, було в укр. інформпросторі "замито", а опозиція з нею не впоралась).

Учімось жити й перемагати у звихнутому часі. І пам'ятати, що нічого в цьому новому-некерованому світі уже не виключено — в тому числі й хороше. 

Тож пристебнімо ремені. І не даваймося збити з чергової хвилі, яка може нас підхопити, штучно ввімкненим стороннім шумам. 

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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політика
Оксана Забужко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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