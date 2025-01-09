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OPINION

Трамп реаліст, він розуміє, що ідеальна картина світу — не з фільмів Голлівуду

Вадим Денисенко
9 січня, 2025 четвер
14:00
Погляд

Трамп у кишені тримає одночасно всі можливі варіанти розв'язання проблеми: від мирної угоди до багаторічної війни

Зміст

Коли ми говоримо про Трампа, то маємо памʼятати дві важливі речі. Його переговорні принципи зводяться, перш за все, до двох моментів: всім відомої формули "мир через ескалацію" та маловідомої у наших широтах "стратегічної невизначеності". Остання формула передбачає те, що Трамп у кишені тримає одночасно всі можливі варіанти розв'язання проблеми: від мирної угоди до багаторічної війни. Тому, коли ми чуємо про Канаду, Панаму чи Гренландію, ми повинні памʼятати про ці дві переговорні формули.

Окремо я хочу наголосити на одному, як на мене, принциповому моменті: озвучені Трампом вимоги — це ідеальна, в його сьогоднішній картині світу, перемога. Але Трамп реаліст, попри те, що зараз у нього класичне ленінське "головокружение от успеха". А тому він прекрасно розуміє, що ідеальна картина світу — це з реальності, а з не найкращих фільмів Голлівуду.

Отже, зараз період ескалації перед переговорами. Причому в кожному випадку, опції будуть різними. Канаду ніхто приєднувати навіть не збирається, Панамі грозять держпереворотом, а Данії пропонують швиденько відпустити Гренландію "на свободу". Але ще раз повторюся: це лише перша фаза переговорів. Яка, звичайно,  може затягнутися. Але все виглядає так, що вона не забиратиме ані великих фінансових, ані великих людських ресурсів. Це дуже важливо. 

Я не готовий говорити про футурологію і чим це все завершиться, бо я тут не фахівець. На мою неекспертну думку, точно ніякої великої війни не буде. 

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З великою долею імовірності Трамп добʼється свого. Але, звичайно, не так ідеально, як це було сказано на пресконференції. Але що ми точно розуміємо, так це те, що всі ці речі — початок економічної конфронтації з Китаєм і ескалаційний початок переговорів з Піднебесною про майбутні правила гри. Які будуть ці правила, поки, мені здається, не знає ніхто. 

А тепер найважливіше для нас : про 100 днів Келлога чи 180 днів на переговори Трамп — Путін. Судячи з усього, у команді Трампа немає альтернативи плану Келлога, як мінімум на сьогодні. І переговори будуть вестися, виходячи саме з його базових положень: невступ України до НАТО, розмежування по лінії фронту і буферна зона. Плюс, наскільки можна судити за певними опосередкованими речами — швидкі вибори в Україні. 

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Ця формула наразі взагалі не влаштовує росіян, які демонструють повне небажання до переговорів. Але поки ми можемо розуміти лише те, що це єдиний план Трампа і поки не існує іншого, він буде продавлювати саме його, хоча й застосовуючи принцип стратегічної невизначеності. 

Яка має бути позиція України? Боюся, що зараз для нас найкраща позиція - йти у фарватері плану Трампа, окресливши червоні лінії, які є недопустимими для нас.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Теги:
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Росія
Китай
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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