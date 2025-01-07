1. Я вже неодноразово говорив, що Путін не збирається поки сідати за стіл переговорів і виставив неможливу умову: Україна має офіційно відмовитися від своїх територій (сценарій Чехословаччини 1938 року чи повоєнної Фінляндії).

2. Трамп, наскільки я розумію, очікує: Україна дасть сигнал, що готова відмовитися від НАТО в обмін на розширені гарантії безпеки. І це, зараз, як мені здається, один із базових переговорних принципів (де-факто, початок діалогу з Путіним). Україна такий сигнал не дала.

3. Важливо звернути увагу на позицію адміністрації Байдена, яка в останні дні свого правління різко підняла ставки в війні. Зокрема, варто звернути увагу на наш удар по Усть Лугу (головній нафтогазовій перевалці РФ на Балтиці). Практично рік ми не били по цьому порту. І не били через обережність адміністрації Байдена, яка боялася, що такі удари можуть збільшити ціну на нафту. Читайте також: Розмова Зеленського з Фрідманом: спроба тиснути на Трампа Треба подивитися за тим, як далі будуть розвиватися події, але наш останній удар — це, з одного боку, сигнал росіянам про можливу ескалацію. А з іншого, ми не маємо відповіді на питання: для Трампа це шлях до миру через ескалацію, чи поки небажаний фактор, адже поки світ і США не готові до швидкого заміщення російської нафти. Хоча, страх можливого закриття нафтових доходів інколи може бути більшим ніж саме закриття.

4. Ми маємо мати на увазі, що анонсоване Трампом 10% мито на європейські товари зробить ряд європейських економік банкрутами. І продовження нашої війни — це якраз сильна переговорна позиція ЄС із США. Це дуже дражливий момент і він не є доконаним фактом чи, тим більше консенсусом для ЄС, але не враховувати його ми не можемо. І не враховувати його не може і команда Трампа.

5. В інтервʼю Фрідману Зеленський запропонував свій варіант переговорного процесу: спочатку виробляється спільна позиція США — Україна, а потім вже йдуть переговори з Путіним. Навряд чи такий варіант переговорів зараз готові беззастережно підтримати в команді Трампа.

Читайте також: Реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого, — політичний експерт Денисенко 6. Поки взагалі не зрозуміло, як буде вестися діалог команди Трампа з Пекіном. Зараз ми чуємо виключно про "силовий" варіант. Але я повторю те, що говорив неодноразово: без Китаю, рівняння формули миру (заморозки) вирішується вкрай складно.

7. Варто звернути увагу на внутрішні процеси в Україні, за якими точно слідкують в команді Трампа.

В цілому, відкладення візиту Келлога є більш ніж логічним, з погляду Трампа. Ніяких швидких рішень за цих умов нема. А якщо їх немає, то немає і сенсу їхати в Київ. З іншого боку, в команді Трампа наразі немає альтернативи планові Келлога. Тому, всі рішення переносяться, як мінімум, на лютий. Це розуміють і в Москві. А тому, все те, що ми почули останніми днями про те, що потрібно прийняти "просте рішення" і "ампутувати непотрібні території" буде базовим внутрішньоукраїнським наративом корисних ідіотів та російських консервів.