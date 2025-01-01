Реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого, - політичний експерт Денисенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Думаю, що реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого. І він триватиме, ймовірно, кілька місяців. Якщо до кінця травня ми не вийдемо на якісь переговорні позиції, то з великою долею ймовірністю ми можемо говорити про те, що ми заходимо в ще один рік війни. Тобто вірогідність того, що ми заходимо в ще один рік війни, різко зростатиме з цього моменту", - припустив Денисенко.

Політичний експерт нагадав, що два тижні тому відбувся візит Медведєва до Китаю, де, судячи з усього, відбулися політичні консультації. Медведєв доніс до Сі Цзіньпіна інформацію про те, що Росія не збирається на сьогоднішній момент вести жодних переговорів і має намір виставити умови для переговорів, які є неприйнятними ані для України, ані для ЄС, ані для США.

"Які це умови? По-перше, Україна ніколи не вступатиме у НАТО. Другу умову озвучив Лавров кілька днів тому, коли сказав, що вимоги Росії - це чехословацький або фінський сценарій, коли країна змушена офіційно відмовитися від частини своєї території. Тобто Лавров вимагає, щоб Україна на переговорах офіційно заявила, що вона відмовляється від Криму, Запорізької області, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Але це неможливо", - наголосив Денисенко.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що Україна має відмовитися від територій, і таким чином підтвердив, що РФ не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах.





