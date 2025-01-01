Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого, - політичний експерт Денисенко
Ексклюзив

Реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого, - політичний експерт Денисенко

Оксана Ліховід
1 січня, 2025 середа
12:31
Війна з Росією Вадим Денисенко

Політичний експерт, журналіст Вадим Денисенко вважає, що якщо до кінця травня ми не вийдемо на переговорні позиції, то заходимо в ще один рік війни

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Думаю, що реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого. І він триватиме, ймовірно, кілька місяців. Якщо до кінця травня ми не вийдемо на якісь переговорні позиції, то з великою долею ймовірністю ми можемо говорити про те, що ми заходимо в ще один рік війни. Тобто вірогідність того, що ми заходимо в ще один рік війни, різко зростатиме з цього моменту", - припустив Денисенко.

Політичний експерт нагадав, що два тижні тому відбувся візит Медведєва до Китаю, де, судячи з усього, відбулися політичні консультації. Медведєв доніс до Сі Цзіньпіна інформацію про те, що Росія не збирається на сьогоднішній момент вести жодних переговорів і має намір виставити умови для переговорів, які є неприйнятними ані для України, ані для ЄС, ані для США.

"Які це умови? По-перше, Україна ніколи не вступатиме у НАТО. Другу умову озвучив Лавров кілька днів тому, коли сказав, що вимоги Росії - це чехословацький або фінський сценарій, коли країна змушена офіційно відмовитися від частини своєї території. Тобто Лавров вимагає, щоб Україна на переговорах офіційно заявила, що вона відмовляється від Криму, Запорізької області, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Але це неможливо", - наголосив Денисенко.

  • Глава МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що Україна має відмовитися від територій, і таким чином підтвердив, що РФ не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах.



 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
ЄС
Дмитро Медведєв
Сергій Лавров
США
Військові новини
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Трійка" ОБСЄ зажадала від РФ негайно вивести війська з України, в тому числі з Криму
Автор Віктор Андрусів
31 грудня, 2024 вiвторок
Щеплення від Гордона
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+5.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.9
    Купівля 41.9
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.62
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 січня
13:16
Берлін
У Німеччині в новорічну ніч 5 людей загинули через феєрверки
13:03
Галицько-донбаський гурт Nazva випустив кліп на маланкову пісню "Аби ти скис"
12:47
Оновлено
новини Львівщини
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер
12:42
Оновлено
РФ атакувала Україну 1 січня: у Києві через падіння уламків БПЛА зруйновано верхні поверхи будинку, загинули дві людини
12:32
Шмигаль розповів про рекордні залишки на єдиному казначейському та валютному рахунках за підсумками 2024 року
12:19
На фото: Юрій Горбунов
Юрій Горбунов розповів, чи спілкується зі своїм кумом Потапом
12:02
OPINION
Шорт-лист подій, які впливатимуть на нас у 2025 році
11:52
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія офіційно приєдналися до Шенгену
11:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кінець ери дешевого російського газу для ЄС та ілюзія стабільності у РФ. Акценти світових ЗМІ 1 січня
11:21
відключення електроенергії
Споживання тримається на рівні вихідного дня: ситуація в енергосистемі станом на 1 січня
11:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо ЗСУ вийдуть з Курщини, є загроза, що ворожа навала перейде на Сумщину, - Згурець
11:15
Міжнародний кримінальний суд
Україна офіційно стала 125-ю країною-учасницею Римського статуту МКС
10:48
В Успенівці на Донеччині через російські атаки загинула людина
10:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:46
На фото: Ірина Білик
"Нас нема": Ірина Білик переклала українською свій хіт 2008 року
10:42
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Як це було: 24 фото зі світу спорту за 2024 рік
10:36
Помер колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель
10:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Росіяни намагаються взяти Покровськ в кільце, - офіцер ЗСУ Цехоцький
10:15
Придністров'я
У самопроголошеному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду через припинення постачання газу з РФ
10:01
OPINION
Прогноз на 2025: чому Путін воюватиме далі
09:59
ппо
Росіяни у новорічну ніч запустили по Україні 111 дронів: сили ППО знищили 63 ворожих БПЛА
09:56
Канада
Канада почала головування у G7
09:28
На Рівненщині на міні підірвався трактор
В окупованому Лисичанську на російській міні підірвалися 7 підлітків
08:45
Інтерв’ю
Віталій Портников
"Нам потрібно зберегти українську національну присутність на українській землі": інтерв’ю з Віталієм Портниковим
08:27
Російський газ
Україна зупинила транзит російського газу
08:10
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 191 боєзіткнення: Сили оборони відбили 57 штурмів на Покровському напрямку
08:03
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ у війні проти України перевищили 790 тис. військових
08:00
OPINION
Російський імперіалізм: завоювання не лише земель, але й людей
07:47
ЗСУ
Соціальні ліфти у ЗСУ: Міноборони пояснило, як зміниться система отримання офіцерських звань
07:21
У грудні у РФ згоріли 9 потягів, що транспортували зброю, - ГУР
02:40
Польща
Польща прийняла головування в Раді ЄС
01:57
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї суд видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля
00:25
Еммануель Макрон
Макрон у новорічному зверненні заявив, що війна в Україні безпосередньо стосується Франції та загрожує її безпеці
00:00
Володимир Зеленський на Різдво-2023
"Ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну": Новорічне звернення президента Володимира Зеленського
2024, вiвторок
31 грудня
23:22
Анджей Дуда
Наша позиція незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії, - Дуда в новорічному зверненні
22:36
Київ салют
У низці міст у новорічний вечір запускали салюти: поліція перевіряє дані
21:55
"аніматори" окупантів
На ТОТ завезли "аніматорів", які промиватимуть дітям мізки
21:28
Михайло Мішустін
У Росії скасували виплату ув'язненим за згоду поїхати на війну в Україну
21:24
вогонь, полум'я, пожежа
РФ ввечері 31 грудня вдарила по Херсону, є поранена
21:00
Німеччина уряд
Протести в Грузії: Німеччина заборонила в'їзд дев'ятьом особам
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV