Це, звісно, і так було зрозуміло — людина з таким почуттям власної ваги та з таким честолюбством буде готова на все, що завгодно, аби не виглядати слабким.

І, як на мене, це єдиний орієнтир, який буде більш-менш стабільним: Трамп робитиме те, що покаже Трампа у кращому світлі. Тому в такому розрізі його заяви стають трохи структурованішими і та дихотомія, яка йому притаманна, стає менш складною. Тоді ми й бачимо, чому президент, який хоче менше воювати та менше витрачати, заявляє про військові операції за десятки мільярдів — бо тоді він контролює ситуацію і змушує всіх із собою домовлятися, і він в позиції сильного.

Читайте також: Трамп у Білому домі: не катастрофа і не перемога Тому задайте собі питання: де і як співпраця з Путіним або, не дай Боже, поступки Путіну, зроблять Трампа сильнішим? Ніде і ні за яких умов, тим паче в очах інших диктаторів.