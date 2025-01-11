Полярності Трампа
Джерела Financial Times стверджують, що Трамп точно не відмовиться допомагати Україні, бо інакше буде виглядати слабким перед Росією і Китаєм
Це, звісно, і так було зрозуміло — людина з таким почуттям власної ваги та з таким честолюбством буде готова на все, що завгодно, аби не виглядати слабким.
І, як на мене, це єдиний орієнтир, який буде більш-менш стабільним: Трамп робитиме те, що покаже Трампа у кращому світлі. Тому в такому розрізі його заяви стають трохи структурованішими і та дихотомія, яка йому притаманна, стає менш складною.
Тоді ми й бачимо, чому президент, який хоче менше воювати та менше витрачати, заявляє про військові операції за десятки мільярдів — бо тоді він контролює ситуацію і змушує всіх із собою домовлятися, і він в позиції сильного.
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Тому задайте собі питання: де і як співпраця з Путіним або, не дай Боже, поступки Путіну, зроблять Трампа сильнішим? Ніде і ні за яких умов, тим паче в очах інших диктаторів.
Не Україна така класна і не Штати такі добрі — просто Трамп такий честолюбний, і це нормально для нього.
Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
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