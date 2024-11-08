Я під час всієї кампанії повторював раз за разом — немає в цьому рівнянні для нас "кращого" та "гіршого" варіанту. Є більш ризикові та менш ризикові. Трамп, з усіма його нестабільностями та непередбачуваностями, якраз є ризиковим — але не виключно в негативному контексті. Він може дійсно непередбачувано дати нам все необхідне, якщо ми погодимося на перемовини. А може і зупинити постачання, якщо раптом забуде, де ми перебуваємо.

Нам потрібно на цьому етапі просто чітко зрозуміти, з чим і як нам треба працювати в нашій двосторонці:

1. План Трампа для України наразі стовідсотково містить один ключовий пункт — початок перемовин з росіянами. Про це і наша влада багато місяців вже говорить, тому сюрпризу тут бути не повинно — це вже конструктивістські утворена політична реальність. Відповідно наша задача це зробити так, аби американський істеблішмент згадав свої заяви про те, що їх головна ціль - "сильна позиція на перемовинах, якими б вони не були".

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2. Як нам підвести Трампа до підтримки нашої сильної позиції? Імідж і гроші. Іміджева частина тут очевидна (така сама, як і після передачі "джавелінів" чи удару по Вагнерах в Сирії, тільки в сотні разів крутіше цього разу), а економічний компонент йому дуже дохідливо пояснюють Lockhead Martin, General Motors та інші гіганти оборонного та індустріального комплексу.

3. Ми маємо усвідомити, що тепер дипломатія із США стає двотрековою — офіційна та інституційна (себто посольства, парламентська дипломатія, міністерства), та особиста (Зеленський із Трампом), причому на цьому етапі другий трек може цілком стати й активнішим, і важливішим.

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