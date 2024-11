- Путін двічі (2014, 2022) нападав на Україну за правління демократів. Бо розумів, що демократи — це передусім про "деескалацію". Про зниження ризиків. Про економічне мислення (there will be costs, казав Обама у 2014), тобто про low politics, а не про high politics. І Путін розуміє, що коли той-хто-прагне-збільшити ризики (він) стикається з тим-хто-прагне-зменшити-ризики (західний ліво-лібералізм з економічним мисленням), то це завершується поступовим відступанням того-хто-прагне-зменшити-ризики.

Страх ескалації провокує ескалацію. Гарріс — це точно гірше, ніж Байден, значно ближче до Обами і його слабкості щодо РФ. Що Путіну і треба.