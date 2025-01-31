На Куп'янщині ворог поспішає виконати низку завдань, бо з кінця березня не матиме такої можливості, - комбат БПАК "Ахіллес"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада виконує завдання на Куп'янщині, ближче до населених пунктів Загризове, Кругляківка, Колесниківка, Куп'янськ-Вузловий. Динаміка шалена. Противник не виконав завдання до 1 листопада 2024 року, тобто не зміг вийти на Куп'янськ-Вузловий. Потім їм здвинули терміни до Нового року, але знову вони не змогли цього зробити", - пояснив Федоренко.

За словами командира БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, на Куп'янщині тривають комбіновані штурми.

"Спочатку залітає броня противника, попереду йде танк з тралом, намагаючись зняти мінізагородження. Далі йдуть БМП, БМП-ЛБ - це броньовані автівки для доставляння живої сили до передньої лінії, коли ворог намагається прорвати бойовий порядок або "зайти за комірець". Але Сили оборони випалюють усе", - зауважив Федоренко.

Командир БПАК "Ахіллес" також додав, що 80-90% техніки противника, яка виходить на лінію зіткнення, знищується або пошкоджується, залишаючись на полі бою та потім допалюється. Штурмова піхота противника також зазнає великих втрат. За останні два тижні на цьому відтинку позиції Сил оборони не були втрачені. Це свідчить про те, що ЗСУ вдалося призупинити просування ворога, але він продовжує тиск.

"Наразі ворог дуже сильно поспішає виконати ряд завдань, оскільки в кінці березня, за моїм суб'єктивним переконанням, але з огляду на загальні світові події, що відбуваються в політичних процесах, зокрема у позиції лідера США, вбачається, що такої можливості противник з кінця березня буде позбавлений", - наголосив Федоренко.