Рубіо висловився за "жорстку дипломатію" для завершення війни в Україні та додав, що обидві сторони мають "чимось поступитися"
Державний секретар США Марко Рубіо вкотре висловив свою позицію про те, що російсько-українську війну потрібно завершувати шляхом переговорів, у яких "обидві сторони повинні чимось поступатися"
Про це він сказав у інтерв’ю Мегін Келлі, яке вийшло в четвер, 30 січня, передає Укрінформ.
"Насамперед, дозвольте мені сказати: ми вважаємо те, що зробив Путін, було жахливим. Вторгнення в іншу країну, звірства, які він скоїв – він зробив жахливі речі",- сказав Рубіо.
Втім, за його словами, від самого початку існувала "нечесність", яка полягала в тому, що американська адміністрація "якимось чином змусила людей повірити", що Україна зможе перемогти Росію. У цьому зв’язку Рубіо розкритикував попередній підхід підтримки України, назвавши його фінансуванням "затяжної тупикової ситуації", яка призводила до більших страждань.
Він зазначив, що це "повертає Україну на 100 років назад", адже знищується енергетична інфраструктура України, й багато українців виїжджають та оселяються назавжди закордоном.
"Це їхнє майбутнє, і в цьому відношенні воно під загрозою",- резюмував він.
Рубіо також наголосив, що на думку президента США Дональда Трампа, "це затяжний конфлікт, і його потрібно закінчувати". У цьому контексті він підкреслив, що потрібно вступати в переговори. А в будь-яких переговорах, за його словами, "обидві сторони повинні чимось поступатися".
Він висловив упевненість, що надалі потрібно притримуватися "жорсткої дипломатії", однак, повторив він, "обидві сторони в переговорах повинні щось дати, і це займе час".
Водночас держсекретар США підкреслив – президент Трамп визнає, що мета полягає в тому, щоби цей конфлікт завершився, оскільки і Росія, і Україна платять за це велику ціну.
- Варто зазначити, що це не перша така заява Марко Рубіо. У середині січня під час слухань у Сенаті він вже висловлював думку, що для того, щоб російсько-українська війна закінчилася, і Україна, і Росія мають піти на поступки.
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