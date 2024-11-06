Трамп, як колись Зеленський, теж вірить, що можна зазирнути в очі Путіну
Трамп виграє, а республіканці отримують більшість у Сенаті. Серед них є багато ізоляціоністів, але є багато прихильників України
Україна готувалася до цього і саме тому Зеленський у документі, який він назвав планом перемоги, згадав про доступ іноземців до українських корисних копалин і можливість нашим солдатам замінити американців на військових базах у світі. Автори плану думали, що Трампу це має сподобатися.
Попереду багато роботи. Трамп, як колись Зеленський, теж вірить, що подивиться в очі Путіну і розв'яже усі проблеми. Частина його виборців теж у цьому переконані.
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Зрештою, все одно долю світу вирішуватиме український солдат. Але у такій ситуації наше державне управління має дорослішати та ставати відповідальнішим.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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