Україна готувалася до цього і саме тому Зеленський у документі, який він назвав планом перемоги, згадав про доступ іноземців до українських корисних копалин і можливість нашим солдатам замінити американців на військових базах у світі. Автори плану думали, що Трампу це має сподобатися.