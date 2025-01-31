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OPINION

Історія сьогодні — один із видів зброї

Микола Княжицький
31 січня, 2025 п'ятниця
08:01
Погляд

Світові потрібно активно розповідати про правдиву історію України

Зміст

Чому примітивізм і недалекоглядність злочинні? Ось читаю : "Очільник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін запропонував "експертам" російського "історичного товариства" обговорити питання щодо можливості поділу території України між різними державами".

Про це пише Центр протидії дезінформації.

За словами Сергія Наришкіна, до обговорення про "право на українські землі" запросять "істориків" із Польщі, Угорщини та Словаччини.

І про теж саме заявляє проросійський кандидат у президенти Румунії. 

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А що ми? Світові потрібно активно розповідати про правдиву історію України. 

Саме тому я підтримую проєкт "Українська історія: глобальна ініціатива". Вперше в листопаді 2023 року в Лондоні про нього розповіли історики Тімоті Снайдер, Сергій Плохій, Ярослав Грицак і засновник — бізнесмен Віктор Пінчук. Віктор Пінчук  — ще той історик, але сама ідея потрібна. 

Але був ще один проєкт, який бездумно вбили. Ініціював його Валерій Залужний, коли був Головнокомандувачем ЗСУ. При Генштабі був великий підрозділ молодих і талановитих істориків, які почали писати нашу історію українськими очима. Згодом діяльність цієї групи була припинена. А даремно. Історія сьогодні — один із видів зброї.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Наука
Україна
Росія
Польща
Микола Княжицький
Словаччина
Віктор Пінчук
історія України
Угорщина
Війна з Росією
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