Послухала авторів "жалоби" на Порошенка Потураєва і Ко на комітеті, які так пристрасно розповідали про "абʼюзивну поведінку" ЄС і про шок Микити від почутого, що тепер щиро переживаю за їхнє ментальне здоровʼя. От чесно. Це ж треба таке пережити.

Переконана, вони не чули інтервʼю Володимира Зеленського Фрідману, де він назвав "ху*нею" не Путіна, а політику нашого партнера — Сполучених Штатів — напередодні вторгнення. Причому то ж публічна заява була.

І, певно, вони не бачили найвідомішої української марки "курсом російського корабля". Бо інакше спати вночі не будуть.

Ну що тут скажеш? Я колись з парламентської трибуни першою назвала Путіна "ху*лом". І не шкодую, бо він ще гірший. Не певна, що колеги не засуджують після лекції суперетичних колег зі Слуг. Читайте також: Відсторонення Порошенка. "Нікому нічого вища освіта не дала"

Єдине, колеги, ми через розташування в залі регулярно чуємо стиль спілкування лідера вашої фракції. Дивно, що воно таких етичних людей цілком влаштовує, бо там такий фігурний і вишуканий регулярний мат.

А якщо чесно — соромно. Дуже. Бо це називається — до мишей. Подивіться на свої курилки в кулуарах і як говорять ваші колеги. І не певна, що варто з себе святих зображувати, коли ваша мета — тупо вилучити Порошенка з зали до серпня. Аби принизити й прибрати з трибуни.

Я дуже сподіваюся, що в Україні ніколи більше не буде монобільшості. А буде дискусія і консенсус. Бо попри всі високі слова, ви просто вкотре множите своїм цинізмом парламент на нуль.