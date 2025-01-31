FutUkraine Centere: нові можливості для українців, які переїхали у Луцьк, Рівне та Тернопіль

“Курс із художньої вишивки, який я випадково побачила у соцмережах, викликав у мене відчуття, наче це саме те, чого мені бракувало”, - пригадує Аліна Андрєєва, яка приїхала у Луцьк із Часового Яру Донецької області. «FutUkraine Centre Lutsk» став для мене не лише місцем навчання. Це простір, де мене розуміють, де я зустріла однодумців. Тут я знайшла підтримку, відчуття спільноти”, - ділиться жінка.

"У Рівному проживаю уже два роки. За цей час заснувала власну справу, тому хочу висловити особливу подяку FutUkraine Сentre Rivne за організацію курсу мобільної зйомки. Я вже можу реалізувати свої ідеї із виготовлення контенту для власних бізнес сторінок”, - завдячує проєкту харків’янка Катерина Шимонаєва.

12 занять курсу SMM промайнули швидко, зізнається Катерина Таран із Генічеська. “Курс відкрив для мене безліч цінних інструментів та підходів, які тепер допоможуть мені розвивати власний бренд та керувати професійними сторінками. Завдяки отриманим навичкам я впевнено можу розпочати роботу в сфері SMM. Щиро дякую організаторам FutUkraine Ternopil, Тайваню та неймовірним тренерам. Їхній професіоналізм і відданість справі роблять їх справжніми майстрами”.

Як приєднатися до спільноти FutUkraine Centre та що корисного у центрах пропонують українцям, розповідає керівниця проєкту Марія Маківничук.

“У назві проєкту FutUkraine Center поняття Future – майбутнє. Центр майбутнього. Ми розпочали роботу у червні 2024 року і реалізуємо проєкт у трьох містах України: Луцьку, Рівному, Тернополі. Прагнемо допомогти людям знайти себе в нових обставинах, позбутися стресу, а головне — відчути підтримку. Також залучаємо місцевих мешканців різних громад до спільних заходів, щоб розвивати спілкування. Головна мета проєкту - допомога внутрішньо переміщеним особам, які прибули у більш спокійні регіони, щоб розпочати нове життя, вберегти дітей від війни. Ми допомагаємо таким людям відволіктися від стресу, адаптуватися у новій громаді. До речі, на заходи також запрошуємо мешканців громад, які прийняли українців з інших областей. Спільні зустрічі, заняття, спілкування знайомлять та зближують усіх нас", - розповідає вона.

Марія Маківчук зазначає, що основні бажання ВПО – швидко знайти роботу, друзів, бути у безпеці. Тут важливо швидко зорієнтуватися, отримати основні соціальні, медичні послуги, працевлаштуватися. Розуміючи потреби людей, ми з командою проєкту формуємо спільні заходи. Наприклад, курси із перекваліфікації, заняття з репетиторами для підлітків, мистецькі майстер-класи, екскурсії та багато іншого.

Чому саме Луцьк, Тернопіль, Рівне обрали як локації центрів?

Це зумовлено кількома факторами. По перше, саме у містах проживає багато внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки. По друге, ми обирали локацію, до якої звідусіль буде легко приїхати. Адже проводимо не одноразові зустрічі, а систематичні заняття, формуємо спільноту. По третє, наша цільова аудиторія дуже широка – це діти, молодь, жінки різного віку. Необхідний доступ до багатьох місць, цікавих майданчиків, які зосереджені в більшості у великих містах.

Які заходи найцікавіші людям?

У кожної аудиторії є свої улюблені напрями. Для дітей — мистецькі майстер-класи, тренінги й екскурсії. Серед підлітків популярний курс "Активні громадяни", де ми вчимо їх формувати лідерські навички, самоорганізовуватися, а також розробляти власні проєкти. Для старшокласників ми пропонуємо безкоштовну підготовку до НМТ з різних предметів — англійської, історії тощо.

У дорослих особливо затребуваними є курси перекваліфікації. Наприклад: СММ, мобільна зйомка, проєктний менеджмент, машинна вишивка, флористика, онлайн-продажі. Важливо, що учасники отримують сертифікати після завершення курсів. Це дає їм додаткову можливість знайти роботу. І звісно, ми запрошуємо на спортивні заняття. Йога, наприклад для багатьох є певним психологічним розвантаженням, фізичним тренуванням, яке загартовує у складний час

"Хоча я переконана, що саме спілкування має найбільший ефект. Деякі жінки залишилися без чоловіків, самотужки переживати трагедію стає все важче, а родичі далеко. Або ж є ситуації, коли через брак житла, в одній квартирі проживає багато людей. Вони приходять у наші центри, щоб відновитися, покращити настрій", - коментує Марія Маківчук.

А як потрапити на такі зустрічі, курси? Дитині на репетиторство, мамі на флористику?

Кожні три місяці ми оновлюємо перелік заходів і публікуємо інформацію на наших сторінках у Facebook, Instagram та Telegram. Для участі у тренінгах слід пройти реєстрацію та залишити заявку на сторінці:



Луцьк:

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560087120364

Інстаграм: https://www.instagram.com/futukraine.centre_lutsk__/

Телеграм: https://t.me/futUkraineCentreLutsk

Link tree: https://linktr.ee/futukraine.centre_lutsk__

Тернопіль:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559751314301&locale=uk_UA

Instagram: https://www.instagram.com/futukraine.centre_ternopil/

Telegram: https://t.me/futUkraineTernopil

Link tree: https://linktr.ee/futukraine.centre_ternopil

Рівне:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559818211265

Instagram: https://www.instagram.com/futukraine.centre_rivne/

Telegram: https://t.me/futUkraineCentreRivne

Link tree: https://linktr.ee/futukraine.centre_rivne

Крім того, у Луцьку FutUkraine Centre співпрацює з ГО "Розвиток Волині", у Тернополі — з міським відділом соціального захисту, а в Рівному — з організаціями, які теж опікуються ВПО. Завдяки цьому інформація про наші заходи надходить до людей.

То які вже є підсумки за пів року роботи центрів у трьох містах?

За шість місяців заходами проєкту охоплено понад півтори тисячі осіб. А загальна кількість відвідувань перевищила 6 000. Особливо до вподоби спільноті екскурсії містом, короткі подорожі, сплави на каяках.

Нещодавно у Верховині проведено конференцію активної молоді. Юнаки та дівчата із Луцька, Рівного, Тернополя, Івано-Франківська знайомилися, обмінювалися контактами. Зараз це вже мережа молодих людей із різних міст. FutUkraine Centre розвиває та підтримує нетворкінг, щомісяця організовуємо для них зустрічі онлайн.

Хто підтримує реалізацію цього проєкту?

Проєкт реалізує громадська організація "Альянс розвитку" за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького. Спільними зусиллями створюються можливості для людей у цей непростий час.

Простори FutUkraine Center допомагають людям не лише адаптуватися, а й розвиватися. Вони стають місцем спілкування, підтримки та нового старту для багатьох українців

Якщо ви шукаєте підтримку або нові можливості, обов’язково звертайтеся до цих центрів.

Сторінки ГО “Альянс розвитку”:

https://x.com/alliance_of_d?s=21&t=K0CZgBFeI9BXyp5i-yhy4A

https://www.facebook.com/allianceofdevelopment

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