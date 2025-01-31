За минулу добу росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини, 18 людей отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 30 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Іванопіллі. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2943 людини, ще 6650 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.