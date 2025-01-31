За минулу добу росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини, 18 людей отримали поранення
Протягом минулої доби, 30 січня, російська окупаційна армія вбила одного мирного жителя Донеччини. Ще 18 людей в області дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 30 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Іванопіллі. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2943 людини, ще 6650 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Російська окупаційна армія 30 січня скинула 500-кілограмову керовану авіабомбу на Білицьке Донецької області, внаслідок чого постраждали дві цивільні.
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