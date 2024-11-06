Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Трамп повертається. Чи варто лізти у помиральну яму після тріумфу республіканців?
OPINION

Трамп повертається. Чи варто лізти у помиральну яму після тріумфу республіканців?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
6 листопада, 2024 середа
16:02
Погляд

Дональд Трамп did it again. Скандальний кандидат від республіканської партії не лише порвав конкурентку Камалу Гарріс, а й посилив присутність партійців у Сенаті та Конгресі. Чого чекати Україні від монобільшості у США?

Зміст

Кожне оновлення підрахунків голосів виборів у США — викопує нові поминальні ями серед українського сегмента соцмереж Х та Facebook. Навіть лідери суспільних думок грішать висловами, що перемога Трампа — то "буде ще гірше". Та констатують, що "я в жалобі". 

Утім скажімо чесно: хто та чому вирішив, що у разі перемоги Гарріс нам було б дуже добре? Штаб кандидатки від Демократичної партії кілька тижнів тому оприлюднив розкладку людей, яких планують ставити на сектор безпеки та оборони. Левова частина з них — це епоха Барака Обами, чия геополітична робота і надихнула Путіна на агресію проти сусідів. 

Чи можна було чекати від подібних посадовців кращої політики за пʼятирічку Джейка Саллівана з його ставкою на контрольовану ескалацію та червоні лінії з агресором? Навряд чи. 

Читайте також: Трамп, як колись Зеленський, теж вірить, що можна зазирнути в очі Путіну

Далі — у пані Гарріс нуль досвіду роботи стосовно Східної Європи. Українською війною, яка триває одинадцятий рік вона серйозно не цікавилась. Якісь змістовні речі про нашу боротьбу і перспективи вона почала говорити лише на дебатах із Трампом — і то складно відповісти, було це щиро чи просто заготовкою зграбних політтехнологів. 

Третє. Авторка цих рядків уперше засумнівалась у перемозі Гарріс, коли вона "злила" дуже сильну кандидатуру на посаду віцепрезидента Джоша Шапіро — дуже лояльного до України губернатора Пенсильванії. А чому "злила", бо він консервативний юдей та послідовний прихильник Ізраїлю, який відстоює право цієї держави на оборону та превентивні удари по ХАМАС. Утім Камала і її штаб хотіли голосів прихильників Палестини. Тому демократа, який відверто говорив, що антисемітизм зразка 1930-х років в США не пройде — тихо злили. 

Ймовірно, це кадрове рішення стало вирішальною причиною того, чому Трамп таки здобув перемогу у Пенсильванії — яку ще на старті виборів називали головним ключем до перемоги. 

Штаб Трампа визнав, що не очікував аж такої перемоги — підкріпленої посиленням у Конгресі та Сенаті, утім цьому є логічні причини. 

По багатьох позиціях риторика Камали Гарріс набагато гірша ніж у Байдена. 

Читайте також: Дональд Трамп. У світі не залишилося дорослих

Взяти бодай ключове питання — стосунки з Китаєм. Демократка заявляла, що думає, що з Сі варто домовлятися, що останні кроки проти Китаю "були неправильними". Що це були за такі кроки? Не так давно мінфін США оприлюднив правила, що обмежують американські інвестиції в технології подвійного призначення Китаю. І друге — було вирішено спинити доступ Пекіна до штучного інтелекту аби той не було використано у їх армії. Тобто навіть у головному питанні для США — позиція Байдена була набагато сильнішою. 

Також не варто забувати, що американці втомились від лівацької риторики епохи Обами та Джо Байдена, бо туалети для трансгендерів і жіночі марші — то є добре. Але є ще проблеми економіки, мігрантів і купа всього, на що популісти широко заплющували очі. 

Чи є Трамп проблемою і вироком для України? Його непрогнозованість і імпульсивність справді насторожує, але корінь нинішніх проблем — точно не в Мар-а-Лаго. 

Наша глобальна проблема — аж ніяк не бажання США нарешті зайнятись своїми внутрішніми проблемами й трошки перестати рятувати увесь світ. Наша біда — криза державного управління імені Зеленського та Єрмака. Коли Банкова каже "ні" кожному, хто хотів би попрацювати на благо України без будь-яких політичних амбіцій. 

Ревність до чужого фаху та успіхів змусила багатьох талановитих урядовців піти у приватний бізнес до кращих часів, бо те, що було можливим за Яценюка, Гройсмана та навіть Олексія Гончарука — першого премʼєра Зеленського — виявилось нереальним зараз. 

Криза управління країною у воєнний час вилилась іще в одну проблему. Іміджево Зеленський присвоїв собі єдиному подвиг українського народу 2022 року. По суті разом із Єрмаком вони узурпували собі імідж незламних переможців, напнули чуже хакі — запхавши кращих офіцерів подалі — тому не дивно, що Україну оцінюють по цих двох. І така Україна не збуджує західні еліти. Перетворити націю добровольців на шпальтах в націю ухилянтів — це ж точно не американці зробили. А хто? Небажання Банкової вдаватися в економіку воєнного часу. І брати краще із досвіду оригінального Черчилля, який спалив свою перемогу на перших повоєнних виборах заради порятунку Британії. 

Читайте також: Хто кращий: Трамп чи Гарріс?

Хто там пише "буде ще гірше"? А що хорошого було за останні десять років? Були дзвінки Барака Обами до першого уряду після Революції Гідності з вимогою не вибивати збройно росіян із Криму. Було бажання упакувати нас у Боснію та Герцеговину та забути про українське питання взагалі заради стосунків із Путіним. Ще були постійні червоні лінії для ЗСУ та небажання ескалувати — хоча куди уже далі. Укупі з нинішніми постійними атаками шахедів, ракет та обвалом фронту на Донбасі — коли ж було краще? 

Як нам перемогти?

Перше. Перемога Трампа — це 100% перекидання частини відповідальності та витрат на зброю та оборону на Європу. Ще за першої каденції президент натякав на це Парижу та Берліну. І тут уже ми маємо продати свій реальний бойовий досвід кожному з максимальними вигодами — колабами в ОПК та долученням до європейського НАТО. 

Друге. Нам доведеться налагоджувати мости з Конгресом та Сенатом, де буде ренесанс республіканців. Нам потрібно буде посилити присутність різних голосів у Нешвіллі та Техасі, Огайо та Санта-Барбарі. Ми будемо говорити із Вікторією Спартц — вона тріумфально виграла вибори до Конгресу на голосах асоціації власників зброї. І так само варто співати християнські псалми із Майком Джонсоном, який теж став конгресменом. Скрізь, де є американські гроші та зброя, має бути українець із бізнес-планом. А не простягнутою рукою і сльозами. 

Це цікавий виклик на майбутнє, який точно потребує багато рук і якісних умів. І в нас немає іншого вибору, як працювати з цим. 

Думаю, Трамп не завершить війну за 24 години — як він обіцяв в угарі передвиборчих мітингів. Доля цієї війни лише у руках українського солдата і нашого тилу, який має піклуватись про нього. 

Тож наша ціль — стати для нової еліти США цікавими та корисними. І з максимальними вигодами підготуватись до останнього етапу війни. Коли вижити має або Московія, або Київ.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Світ
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
допомога США Україні
Читайте також:
Північна Корея
Автор Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
Умєров підтвердив інформацію про перші зіткнення між ЗСУ та військовими КНДР на Курщині
у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
Автор Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
Написав гімн для ПВК Вагнер: у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
6 листопада, 2024 середа
Політика Трампа змусить Україну шукати домовленості з Росією, - віцепрезидентка СКУ
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
16:56
Ексклюзив
Європа не здатна повноцінно замінити допомогу США для України, - Defense Express
16:55
У жовтні вибухотехніки розмінували 24 тис. га землі, найбільше – на Херсонщині
16:54
Вимагає $500 млн: Universal звинуватила дистриб’ютора Believe у піратстві музики Ріанни й Леді Гаги
16:48
Дмитро Різник, Ліга чемпіонів, Шахтар
"Шахтар" - "Янг Бойз": букмекери оцінили ймовірність перемоги українців у матчі Ліги чемпіонів
16:38
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті зафіксували 99 боєзіткнень, окупанти скинули на Курщину 7 КАБів
16:27
Оновлено
Війна з Росією
З 1 листопада термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили до 45 діб, - Генштаб
16:26
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ України окупанти відкривають центри популяризації російської мови
16:24
Південна Корея допоможе з відновленням корпусу профліцею на Київщині, який у 2022 році зруйнували окупанти
16:24
Марк Рютте
Рютте назвав війська КНДР на європейській землі небезпечним розширенням конфлікту
16:20
Заявки на Нацвідбір Євробачення-2025 прийматимуть до 10 листопада
16:04
Друга частина гри Hogwarts Legacy буде повʼязана з серіалом HBO про Гаррі Поттера
16:00
Росія з КНДР
Російська рада федерації ратифікувала договір про партнерство з КНДР
15:55
Укренерго
Укренерго зупиняє платежі за "зеленими" облігаціями до реструктуризації боргу
15:50
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Прем'єр Швеції Крістерссон назвав ризик для України від обрання Трампа президентом США
15:36
Оновлено
росія, санкції
МЗС РФ і речник Путіна Пєсков прокоментували обрання Трампа президентом США
15:22
паранджа
У Швейцарії 1 січня почне діяти заборона на носіння паранджі в громадських місцях
15:00
Російський комплекс РЕБ "Палантин"
Росіяни перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною, - "Атеш"
14:37
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Рейнольдс пише сценарій фільму, в якому возз’єднається з Джекманом і режисером "Дедпула і Росомахи" Шоном Леві
14:35
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Ведуть орієнтований на результат діалог", - Сибіга про перспективи співпраці Зеленського з Трампом
14:26
Збір на шини для роти "Очі" 120 ОРП
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:20
Депортував 15 дітей з ТОТ до Анапи: в Україні заочно оголосили підозру командиру бригади армії РФ
14:15
Оновлено
Дональд Трамп
Зеленський, Орбан, Макрон, Шольц і Стармер: світові лідери вітають Трампа з перемогою на виборах
14:13
"Танчик, Таргани і Буревій": ще 4 роботизовані комплекси дозволили використовувати на фронті
14:06
повінь в Іспанії
В Іспанії щонайменше 89 людей зникли безвісти після повені
14:01
OPINION
Чому виграв Трамп?
13:49
вибори у США
Вибори в США: американці обрали 47-го президента. Текстовий онлайн
13:48
Ілюстративне фото
РФ вдарила по Зеленівці на Херсонщині: постраждало подружжя
13:44
Війна з Росією, ЗСУ
"Щоб закривати фронт": у Генштабі пояснили необхідність створення нових бригад замість комплектування наявних
13:29
газ, ГТС
У жовтні видобуток газу в Україні зріс до максимуму з початку великої війни, - ExPro
13:24
Південна Корея
У Південній Кореї заявили, що військові КНДР ще не вступали в повноцінні бої проти України
13:13
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У Китаї відреагували на результати виборів у США
12:43
Заповідник «Асканія-Нова»
Призначеному росіянами директору заповідника "Асканія-Нова" оголосили підозру у вчиненні воєнного злочину
12:42
На фото: Фільм "Редакція"
Два українські фільми візьмуть участь у кінофестивалі в Литві
12:42
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп переміг на президентських виборах у США
12:33
Оновлено
Вибух
Дрони ГУР вперше уразили військовий порт РФ у Каспійському морі
12:24
Зірка "Кварталу" Анастасія Оруджова розповіла, чому погодилась зіграти в номері про ТЦК
12:24
Ексклюзив
Дональд Трамп
Більшість американців у шоці від результатів виборів, - речник Українського конгресового комітету Америки
12:16
осінь
Тимчасове потепління без опадів: прогноз погоди на 7 листопада від Наталки Діденко
12:14
окупанти крим
У жовтні РФ окупувала найбільше території України за рік наступу, - Deep State
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV