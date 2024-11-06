Хто кращий: Трамп чи Гарріс?
Без нашої активної позиції ми точно не виграємо дипломатичний бій
1. Більшість виборчих обіцянок будуть забуті. Зараз все почнеться не чистої, а з нової сторінки. Тільки проактивна позиція України дозволить нам зіграти гру.
2. Росії потрібен не Трамп, а хаос і політична криза в Вашингтоні. Армія тролів буде зайнята саме цим.
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3. Путін буде готовий до переговорів тільки за однієї умови, якщо він розумітиме, що в їх результаті будуть частково зняті санкції й він знову отримає доступ до західних ринків технологій. Тому, варто очікувати подальшої ядерної істерії зі сторони РФ.
А поки очікуємо результатів виборів. І ще раз повторю: без нашої активної позиції ми точно не виграємо дипломатичний бій.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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