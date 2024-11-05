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OPINION

Вибори у США: кандидати готові не визнавати поразки

Володимир Горбач
5 листопада, 2024 вiвторок
10:04
Погляд

Схоже що в усьому світі політики відклали в бік усі справи й спостерігають за тим чим завершаться доленосні вибори у США. Все що вони роблять у публічній сфері — імітація діяльності, справжні стратегічні рішення викладено на потім

Зміст

Це стосується не меншою, а може навіть більшою мірою й української влади. Дожити до американських виборів, а там побачимо. Така стратегія...

Хоча, за окремими висловлюваннями президента Зеленського, особливо після його з Єрмаком зустрічі з Трампом, скидається на те, що в Офісі президента України чекають на перемогу саме Трампа, а не Гарріс. Але це моє суб'єктивне враження.

Ну, то поділюся з вами ще одним своїм суб'єктивним враженням, очікуванням результату самих виборів в Америці.

Вже давно не секрет, що Дональд Трамп і його штаб готуються не визнавати результат, якщо він буде для них негативним. Штаб Гарріс також каже, що готується до такого сценарію, коли Трамп не визнаватиме поразки. Сподіваюся, що вони справді готові, адже нинішній президент Байден говорив про це ще у серпні, задовго до голосування.

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І це не дивно, адже виборча стратегія Трампа побудована насамперед на мобілізації свого електорального ядра. Його хамські висловлювання на адресу опонентки не передбачають завоювання нових симпатиків, схиляння на свій бік тих виборців, які ще не визначилися. Мета таких прийомів — підбадьорити своїх прихильників, для яких хамство є ОК, і спровокувати образою своїх опонентів на неадекватну реакцію. І це майже вдалося коли Байден вимовив слова про "сміттєвість" прихильників Трампа. Але Байден не Гарріс...

Стратегія Гарріс спрямована на об'єднання, а не роз'єднання Америки, тож вона не може собі дозволити різких рухів чи висловлювань. На завершальній стадії кампанії вона апелювала до поміркованих республіканців, говорила що буде президентом усіх громадян США. Стратегія Трампа інша, він розраховує на голоси тих, хто до його появи узагалі ніколи не голосував, аполітичних американців, які звернули увагу на політику саме через екстравагантність Трампа.

Але парадокс кампанії Трампа полягає у тому, що він, з одного боку, говорить що вже перемагає Гарріс, а з іншого, одночасно готує громадську думку до невизнання своєї поразки. На підсвідомість виборців така суперечність впливатиме негативно. Як невпевненість в собі, і головне, у здатності американської демократії підрахувати результати. 

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Чесно кажучи, у такій стратегії Трампа прослідковується російська школа політтехнологів, хоча Манафорта в штабі вже начебто немає. Але, може, ми чогось не знаємо...

Отже, обидві команди готуються до невизнання Трампом своєї поразки. Програмують себе на цей сценарій. І цим самим його наближають. Тож мій прогноз базується не на рейтингах кандидатів і не на аналізі ситуації у штатах які коливаються. Там це буде електоральна лотерея. Він базується на суспільних очікуваннях. 

Підрахунок голосів виграє Гарріс. Трамп зі штабом будуть його оскаржувати. Але як саме, у який спосіб, і головне, чим це завершиться, ніхто не знає. Спостерігаємо уважно за цим шоу.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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