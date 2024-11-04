Таке враження може складатися, якщо дивитися виключно медіасупровід кампаній обох кандидатів. Тут справді — безкомпромісна боротьба. Медіа, близькі до кандидатів — і ТБ, і преса, і блогери, і "інфлюенсери" всіх мастей у соцмережах — наввипередки атакують опонентів.

Демократи цитують висловлювання Трампа на адресу різних груп виборців і розповідають про його нетолерантність. Республіканці натомість уже кілька днів поспіль обговорюють фразу Байдена про "сміття" серед прихильників Трампа.

Обидві сторони звинувачують іншу в розколі — при тому тут-таки спростовують випади на свою адресу. "Вирвано з контексту" - певно, найбільш часта фраза у повідомленнях штабів обох кандидатів. Навіть кандидати особисто звертають увагу на випади одне одного — в стилі "от кажуть, що... а насправді...".

Зараз зусилля кампаній спрямовані на так звані хиткі штати. Вибори президента США формально непрямі — голосують за "виборників". От тільки голоси виборників від кожного штату зараховуються тому кандидату, хто набрав найбільшу кількість голосів (окрім штатів Небраска і Мен, де голоси розподіляються пропорційно). Частина штатів "з діда-прадіда" голосують за певну партію. А частина — змінюють позицію. Читайте також: Чи визнає Трамп поразку?

На цих виборах "хиткими" оглядачі вважають Аризону, Джорджію, Неваду, Північну Кароліну, а головним чином - "північно-східну трійку": Мічиган, Пенсільванію і Вісконсин. Саме позиція виборців цих трьох штатів наче схилила ваги результатів виборів у 2016-му і 2020-му.

Тож кандидати витрачають величезні зусилля і кошти на кампанію там, де можна здобути остаточну перевагу. Під увагою і Небраска — через розподіл виборників принаймні один голос може іти всупереч з позицією штату.

Кампанія запекла, важить буквально кожен голос. Тим більше, що голосування йде і достроково (поштою). У деяких штатах так уже проголосувало більш ніж половина зареєстрованих виборців.

Очікується, що загальна кількість відданих таким чином голосів може перевищити 60%. Оглядачі сперечаються, чиїх голосів там більше — бо в різні роки бувало по-різному. Кандидати тим часом мотивують своїх виборців не проминути шанс проголосувати.

Високий градус кампанії й створює враження, ніби "Америка на порозі розколу".

Але ситуація далеко не така катастрофічна, як хочеться Росії, і як вона транслює через свої засоби пропаганди. Читайте також: Феномен Трампа

По-перше, вибори в США — це завжди "хоч святих винось". Лунає таке і в такий спосіб, що українські вибори здаються шкільними п'єсками. А після виборів традиція — забути і йти далі.

По-друге, влада ("глибинна держава", як тут кажуть — тобто, апарат управління) вживає превентивних заходів - від демонстративного розміщення найширших кіл спостерігачів (американських і міжнародних), від мобілізації правоохоронців і навіть Нацгвардії для запобігання правопорушенням — до системного і масового роз'яснення: і того, як працює система і чому її неможливо використати для підтасовування результатів,

і як працюють російські фейки, зокрема про нібито "фальшування результатів".

По-третє, самі кандидати хочуть стати президентом всіх американців. Тому після "вирвано з контексту" друге найвживаніше слово - "коаліція".

Мається на увазі об'єднання різних груп виборців, незалежно від походження, заради майбутнього країни.