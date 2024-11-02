Конгрес з 6 жовтня 2021 року вніс правки в саму процедуру затвердження результатів виборів. Раніше для того, аби зупинити процес затвердження, достатньо було голосу одного сенатора та одного конгресмена (відповідно, під час затвердження в Сенаті та Палаті представників). Проте поточні правила вимагають спільного голосу 87 голосів конгресменів та 20 сенаторів, аби зупинити підрахунок.

Але навіть якщо він знайде ці голоси, далі процедура передбачає голосування в межах кожної з палат, і тут Трампу потрібна більшість в обох випадках. Поки що важко передбачити, звісно, результати конгресових виборів, але важко уявляється сценарій, за якого трампісти беруть стабільну більшість в обох палатах і точно контролюють весь Конгрес. Зупинити тимчасово, затягнути процес — можливо, але не перевернути гральний стіл повністю.

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Важливо також не забувати, що більшість кандидатів на губернаторські посади, яких підтримував Трамп, програли. А отже, і на рівні окремих штатів підняти електоральну революцію буде вкрай складно. Тим паче, що після 2021 року з'явилася можливість в судовому порядку пришвидшено розглядати усі питання щодо чесності голосування — відповідно, і максимально швидко розбиратися з усіма неточностями та максимально швидко завіряти результати виборів.

Варто і про безпеку сказати — у ФБР вже декілька років працює окремий відділ, який займається виключно попередженням політичного насилля та недопущенням повторення 6 січня. Тому і тут система безпеки буде набагато оперативніше і продуманіше реагувати, ніж у 2021 році. Крім того, основна частина лідерів та активістів організацій, на які покладався Трамп три роки тому - QAnon, Oath Keepers, Proud Boys - аби під слідством, або за ґратами після тих подій, тому активу також менше в рази в порівнянні з тим роком.

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Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

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