Сили ППО збили 59 зі 102-х БПЛА ворога, 37 дронів локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атака безпілотниками відбувалася із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 59-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", - повідомили в Повітряних силах.

Також зазначається, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).