Сили ППО збили 59 зі 102-х БПЛА ворога, 37 дронів локаційно втрачені
У ніч на 31 січня російська окупаційна армія атакувала Україну 102-ма ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Оборонці українського неба знищили 59 ворожих дронів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що атака безпілотниками відбувалася із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 59-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", - повідомили в Повітряних силах.
Також зазначається, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Російська терористична армія увечері 30 січня запустила на територію України ударні безпілотники. Внаслідок ворожої атаки на Сумщині є поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.62 Купівля 41.62Продаж 42.12
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе