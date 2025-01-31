Правозахисниця Денісова пояснила, як із 1 лютого змінюється порядок виплат сім'ям військовополонених і зниклих безвісти

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі дуже мало інформації, і є тільки закон, який вступає в дію 1 лютого щодо змін у соціальному та правовому захисті військовослужбовців та членів їхніх сімей. А порядок, який потрібно було змінити Кабінету Міністрів України, ще не змінено. Тобто є закон, але роз'яснень, як це зробити, поки що немає. Але право є, і його потрібно реалізувати", - зауважила Денісова.

За словами правозахисниці, з 1 лютого військовослужбовці мають право написати особисте розпорядження стосовно грошового забезпечення, яке їм належить на випадок, якщо вони потраплять у полон або будуть зниклими безвісти.

"Раніше була черговість: чоловік або дружина, у разі відсутності - повнолітні діти, у разі відсутності - законні представники неповнолітніх дітей, а якщо нікого немає, то батьки. Тепер буде все по-іншому.

Якщо немає особистого розпорядження військовослужбовця, грошове забезпечення розподіляється на дві частини. Перша частина - це 50%, що залишається на рахунку військовослужбовця і може бути використана, коли він повернеться або буде знайдений.

А 50% розподіляється рівними частинами між дружиною чи чоловіком, законними представниками неповнолітніх дітей лише у випадку, якщо вони не отримують аліменти від військовослужбовця, дітьми з інвалідністю, незалежно від віку, якщо вони не отримують аліменти, та батьками військовослужбовця, які не позбавлені батьківських прав", - наголосила Денісова.

Очільниця Українського центру захисту прав людини також додала, "якщо військовослужбовець, не дай Боже, не повернеться або буде визнаний безвісти зниклим і оголошений померлим, то всі кошти, які він не отримав, долучаються до його спадщини. Тобто спадкоємці заявляють про свої права й отримують гроші, якщо таке право буде підтверджено", - резюмувала Денісова.