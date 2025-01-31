Росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: поранено чоловіка та жінку
Ввечері та вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Внаслідок ударів росіян поранення дістали 58-річні чоловік та жінка
Про це повідомляє голова Дніпропетроської ОВА Сергій Лисак.
Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.
За словами очільника ОВА, постраждали чоловік та жінка, обом – по 58 років. Їм надали необхідну меддопомогу.
Пошкоджені 11 приватних будинків, господарська споруда, авто та газогін.
ПвК "Схід" знищили над областю 2 БПЛА, додав Лисак.
- Російська терористична армія впродовж четверга, 30 січня, обстрілювала Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік, зафіксовано руйнування.
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