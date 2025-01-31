Єврокомісія виділила понад 1 млрд євро на оборонні наукові та конструкторські проєкти

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначили у пресслужбі комісії, ці інвестиції спрямовані на посилення обороноздатності Європи, сприяння технологічним інноваціям і підвищення промислової конкурентоспроможності в ЄС.

"Визнаючи важливість проривних інновацій, 4% бюджету EDF 2025 виділено на конкурс проривних технологій. Ще 6% призначені для нетематичних конкурсів, спрямованих на інноваційні і майбутні оборонні рішення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2025 році 4% бюджету EDF виділено на конкурс проривних технологій. Ще 6% призначені для нетематичних конкурсів, спрямованих на інноваційні і майбутні оборонні рішення.

Загалом з моменту набуття чинності Регламенту EDF у травні 2021 року Комісія виділила €5,4 млрд на оборонні дослідження і розробки, позиціонуючи себе як ключового інвестора в європейські оборонні інновації.