1. Путін програв вибори в США. Він грав у ситуацію 50/50 і заворушення у Вашингтоні.

2. Путін має пробувати тягнути час із будь-якими переговорами. Він не може обговорювати Україну, поки українські війська в Курську. Також нинішня ситуація на фронті змушуватиме його тягнути час. Як він може тягнути час? Як завжди: клеїти дурня та погрожувати ядерною зброєю. Плюс, він вважає, що Трамп йому винен. Навіть якщо це не так — ця теза існує в його голові, хворій на тезу "нас обманули".

Читайте також: Хто кращий: Трамп чи Гарріс? 3. Які вимоги на переговорах (поки виключно теоретично можливих) виставлятиме Путін? Зменшення армії, буферна зона і знищення ракетних військ як таких. Але це другорядні вимоги, адже його базова потреба — зняття санкцій. І можна з великою долею імовірності говорити, що певні санкції можуть бути знятими. Виходячи з цього, у нас може зʼявитися можливість для торгу. Головне, обрати правильну стратегію.