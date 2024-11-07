Чому Путін програв вибори у США
Перемога Трампа і мирні переговори за один день
1. Путін програв вибори в США. Він грав у ситуацію 50/50 і заворушення у Вашингтоні.
2. Путін має пробувати тягнути час із будь-якими переговорами. Він не може обговорювати Україну, поки українські війська в Курську. Також нинішня ситуація на фронті змушуватиме його тягнути час.
Як він може тягнути час? Як завжди: клеїти дурня та погрожувати ядерною зброєю. Плюс, він вважає, що Трамп йому винен. Навіть якщо це не так — ця теза існує в його голові, хворій на тезу "нас обманули".
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3. Які вимоги на переговорах (поки виключно теоретично можливих) виставлятиме Путін? Зменшення армії, буферна зона і знищення ракетних військ як таких. Але це другорядні вимоги, адже його базова потреба — зняття санкцій. І можна з великою долею імовірності говорити, що певні санкції можуть бути знятими. Виходячи з цього, у нас може зʼявитися можливість для торгу. Головне, обрати правильну стратегію.
4. На жаль, за непрямими ознаками ми можемо говорити, що в країні почалася виборча кампанія (як мінімум в головах багатьох Акторів з різних політичних таборів). І зараз ми опинимося в ситуації великої кількості компроматних воєн всіх проти всіх. Це вже почасти почалося, але найгарячіша фаза, з великою долею ймовірності, може наступити на початку наступного року. Це своєю чергою може збігтися з теоретично можливим початком переговорів. Що, безумовно, ослаблятиме наші позиції.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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