Про "торт" нашої Перемоги
Для мене Перемога — це "торт", який складається з багатьох шарів, що поступово накладаються один поверх іншого
Ми всі, звісно, хочемо перемоги. Але у нас, на жаль, дуже мало дискусій, що саме ми вважатимемо нею.
Для мене — це "торт", який складається з багатьох шарів, що поступово накладаються один поверх іншого. Важливо, що перші з них ми вже маємо.
Основою нашого "Наполеона" є найважливіша станом на зараз перемога — крах путінського бліцкригу минулого року. Україна існує і функціонує як держава.
Основою нашого "Наполеона" є найважливіша станом на зараз перемога — крах путінського бліцкригу минулого року. Україна існує і функціонує як держава
Наступний шар перемоги — ми вже не лише захищаємося: Збройні сили України зуміли відвоювати частину загарбаних минулого року територій.
Ще одним (може, поки не таким масштабним, але принципово важливим) шаром нашого переможного торта є те, що ворог змушений тепер сам захищатися на власній території.
Читайте також: Ефект Путіна
Далі, очевидно, має бути відвоювання всіх територій, окупованих після 24 лютого 2022. Потім — вихід на кордони 1991.
Але й цього не буде досить — нам потрібне членство в НАТО, як головна гарантія стримування російської агресії в майбутньому.
Вишенька на нашому тортику — переформатування російської імперії на сукупність національних демократичних держав. Таким чином назавжди буде усунуто російську загрозу для України та світу
Читайте також: Зробимо Росію знов Московщиною?
І вишенькою на нашому тортику — переформатування російської імперії на сукупність національних демократичних держав. Таким чином назавжди буде усунуто російську загрозу для України та світу.
Ось такою смачною я бачу повну перемогу. Рецепт складний. Тому її приготування — справа не лише ЗСУ, але кожного і кожної з нас.
Пишіть у коментах, чим є перемога для вас.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.85
Купівля 36.85Продаж 37.43
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе