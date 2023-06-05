Ми всі, звісно, хочемо перемоги. Але у нас, на жаль, дуже мало дискусій, що саме ми вважатимемо нею.

Для мене — це "торт", який складається з багатьох шарів, що поступово накладаються один поверх іншого. Важливо, що перші з них ми вже маємо.

Основою нашого "Наполеона" є найважливіша станом на зараз перемога — крах путінського бліцкригу минулого року. Україна існує і функціонує як держава.

Основою нашого "Наполеона" є найважливіша станом на зараз перемога — крах путінського бліцкригу минулого року. Україна існує і функціонує як держава

Наступний шар перемоги — ми вже не лише захищаємося: Збройні сили України зуміли відвоювати частину загарбаних минулого року територій.

Ще одним (може, поки не таким масштабним, але принципово важливим) шаром нашого переможного торта є те, що ворог змушений тепер сам захищатися на власній території.

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Далі, очевидно, має бути відвоювання всіх територій, окупованих після 24 лютого 2022. Потім — вихід на кордони 1991.

Але й цього не буде досить — нам потрібне членство в НАТО, як головна гарантія стримування російської агресії в майбутньому.

Вишенька на нашому тортику — переформатування російської імперії на сукупність національних демократичних держав. Таким чином назавжди буде усунуто російську загрозу для України та світу

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І вишенькою на нашому тортику — переформатування російської імперії на сукупність національних демократичних держав. Таким чином назавжди буде усунуто російську загрозу для України та світу.

Ось такою смачною я бачу повну перемогу. Рецепт складний. Тому її приготування — справа не лише ЗСУ, але кожного і кожної з нас.

Пишіть у коментах, чим є перемога для вас.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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