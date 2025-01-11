Суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження із СІЗО, - Гончаренко
Народному депутату від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, суд зобовʼязав надати право на здійснення депутатських повноважень
Копію ухвали Шевченківського районного суду 11 січня опублікував нардеп Олексій Гончаренко.
Він розповів, що перед цим Шуфрич, який зараз перебуває в СІЗО, подав клопотання, що хоче виконувати свої депутатські повноваження.
Суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь фізично у засіданнях Верховної Ради, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в межах його перебування у слідчому ізоляторі.
Також суд направив ухвалу до Верховної Ради для консультацій.
Гончаренко зазначив, що згідно з регламентом народний депутат може голосувати за законопроєкти тільки в сесійній залі. Тобто зараз Шуфрич не зможе голосувати.
"Цікаво, як саме розв’яжуть це питання… Теоретично він може брати участь онлайн, наприклад, у засіданнях Комітетів. Чи подавати через помічників законопроєкти та постанови", - написав Гончаренко у телеграм.
Що відомо про справу Шуфрича
У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.
16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі радіо "Свобода" він заявив, що повернувся назад.
15 вересня 2023 року правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб. Пізніше запобіжний захід неодноразово продовжували.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня 2023 року зняла Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
У березні 2024 року Печерський районний суд Києва продовжив нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
3 вересня справу Шуфрича передали до суду. А 14 листопада Шевченківський районний суд Києва продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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