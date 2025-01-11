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Суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження із СІЗО, - Гончаренко

Світлана Кравченко
11 січня, 2025 субота
13:23
Кримінал Нестор Шуфрич

Народному депутату від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, суд зобовʼязав надати право на здійснення депутатських повноважень

Зміст

Копію ухвали Шевченківського районного суду 11 січня опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Він розповів, що перед цим Шуфрич, який зараз перебуває в СІЗО, подав клопотання, що хоче виконувати свої депутатські повноваження.

Суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь фізично у засіданнях Верховної Ради, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в межах його перебування у слідчому ізоляторі.

Також суд направив ухвалу до Верховної Ради для консультацій.

Гончаренко зазначив, що згідно з регламентом народний депутат може голосувати за законопроєкти тільки в сесійній залі. Тобто зараз Шуфрич не зможе голосувати.

"Цікаво, як саме розв’яжуть це питання… Теоретично він може брати участь онлайн, наприклад, у засіданнях Комітетів. Чи подавати через помічників законопроєкти та постанови", - написав Гончаренко у телеграм.

Що відомо про справу Шуфрича

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі радіо "Свобода" він заявив, що повернувся назад.

15 вересня 2023 року правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб. Пізніше запобіжний захід неодноразово продовжували.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня 2023 року зняла Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

У березні 2024 року Печерський районний суд Києва продовжив нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

3 вересня справу Шуфрича передали до суду. А 14 листопада Шевченківський районний суд Києва продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Нестор Шуфрич
Олексій Гончаренко
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