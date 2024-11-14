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Головна Кримінал Суд продовжив запобіжний захід нардепу Шуфричу

Суд продовжив запобіжний захід нардепу Шуфричу

Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
20:59
Кримінал Шуфрич суд

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 14 листопада, продовжив народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Несторові Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

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Про це інформує Суспільне. 

Адвокати Шуфрича клопотали про зміну запобіжного заходу на такий, що не пов'язаний з триманням під вартою. Вони вважають підозру необґрунтованою, заявляючи, що вона не має доказової бази. 

"Він 14 місяців у  СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний, щоб виконувати свої рішення", - сказав адвокат.

Суд не задовольнив клопотання і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 грудня. 

Того ж дня відбувся розгляд запобіжного заходу для колишнього помічника Шуфрича, Вʼячеслава Черепані. Сторона захисту просила замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, втім, суд залишив запобіжний захід без змін. 

"Підозра обґрунтована, ризики не зменшились. Тому запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати", - зазначив прокурор. 

Що відомо про справу Шуфрича

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі радіо "Свобода" він заявив, що повернувся назад.

15 вересня 2023 року правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб. Пізніше запобіжний захід неодноразово продовжували.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня 2023 року зняла Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

У березні 2024 року Печерський районний суд Києва продовжив нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

3 вересня справу Шуфрича передали до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Нестор Шуфрич
ОПЗЖ
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