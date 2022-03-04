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Нардепа Шуфрича затримали за фотографування позицій ЗСУ, - Бірюков
Колишній радник президента і міністра оборони України Юрій Бірюков повідомив, що 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії
Про це Бірюков написав у Facebook.
"Хто Шуфрича не затримав, той 206 батальйон. Фотографувати наші позиції - це тупа і прагнуча діяльність", - написав він.
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