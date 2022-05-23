Шуфрич заявив, що повернувся до України

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

Шуфрич передав фото з одного із прикордонних контрольних пунктів.

За словами депутата, знімок зроблений 23 травня.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області.