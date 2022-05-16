Шуфрич виїхав із України, - очільник Чернівецької ОВА
Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області
Про це заявив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, передає видання "Молодий Буковинець".
Осачук зазначив, що у нього є дані, що Шуфрич перетнув кордон через КПП "Порубне".
Він зауважив на те, що низка місцевих депутатів від ОПЗЖ переховуються від мобілізації до лав ЗСУ.
- 4 березня колишній радник президента і міністра оборони України Юрій Бірюков повідомив, що 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що той фотографував позиції української армії.
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