Шуфрич виїхав із України, - очільник Чернівецької ОВА

Про це заявив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, передає видання "Молодий Буковинець".



Осачук зазначив, що у нього є дані, що Шуфрич перетнув кордон через КПП "Порубне".



Він зауважив на те, що низка місцевих депутатів від ОПЗЖ переховуються від мобілізації до лав ЗСУ.

4 березня колишній радник президента і міністра оборони України Юрій Бірюков повідомив, що 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що той фотографував позиції української армії.