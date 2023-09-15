СБУ затримала нардепа Шуфрича за підозрою у держзраді, - Бутусов

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов та нардеп Олексій Гончаренко.

"Служба безпеки України затримала народного депутата Нестору Шуфріча у нього вдома у селі Козин Київської області", - написав Бутусов.

Фото: Юрій Бутусов

За його словами, наразі відбуваються понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

"За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики", - йдеться у повідомленні.

До того ж Шуфрич наразі є народним депутатом та отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховної Ради.