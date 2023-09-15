СБУ затримала нардепа Шуфрича за підозрою у держзраді, - Бутусов
Вранці п'ятниці, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов та нардеп Олексій Гончаренко.
"Служба безпеки України затримала народного депутата Нестору Шуфріча у нього вдома у селі Козин Київської області", - написав Бутусов.
Фото: Юрій Бутусов
За його словами, наразі відбуваються понад 50 обшуків по справі Шуфрича.
Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.
"За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики", - йдеться у повідомленні.
До того ж Шуфрич наразі є народним депутатом та отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховної Ради.
- Нагадаємо, що у березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.
- 16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак вже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.
- 14 березня 2023 року Київський апеляційний суд повернув 8 гектарів землі у Київській області, які були незаконно відчужені на користь компанії, пов’язаної з екснардепом Нестором Шуфричем, у власність держави.
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