Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Мова йде про частину берега Дніпра, яка розташована в межах Козинської селищної ради і належить до земель водного фонду.

Такі ділянки повинні перебувати виключно у державній чи комунальній власності, проте на підставі розпорядження районної державної адміністрації згадані 8 га були протиправно відведені у приватну власність.

Надалі ділянку внесли до статутного капіталу юридичної особи, пов’язаної з колишнім народним депутатом від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем - ТОВ "Амалфі Девелопмент груп".

Згідно з даними Опендатабот засновником компанії є батько Нестора Шуфрича – Шуфрич Іван Юлійович.

"Відтак, враховуючи порушення законодавства, прокуратура стала на захист інтересів держави та звернулася до суду з відповідним позовом. На сьогодні Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким вказаний позов, заявлений в інтересах Київської ОДА, задоволено", - додали в прокуратурі.