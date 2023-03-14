Держава повернула 8 гектарів узбережжя Дніпра, незаконно відчужені пов'язаною з Шуфричем компанією
Київський апеляційний суд повернув 8 гектарів землі у Київській області, які були незаконно відчужені на користь компанії, пов’язаної з екснардепом Нестором Шуфричем, у власність держави
Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.
Мова йде про частину берега Дніпра, яка розташована в межах Козинської селищної ради і належить до земель водного фонду.
Такі ділянки повинні перебувати виключно у державній чи комунальній власності, проте на підставі розпорядження районної державної адміністрації згадані 8 га були протиправно відведені у приватну власність.
Надалі ділянку внесли до статутного капіталу юридичної особи, пов’язаної з колишнім народним депутатом від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем - ТОВ "Амалфі Девелопмент груп".
Згідно з даними Опендатабот засновником компанії є батько Нестора Шуфрича – Шуфрич Іван Юлійович.
"Відтак, враховуючи порушення законодавства, прокуратура стала на захист інтересів держави та звернулася до суду з відповідним позовом. На сьогодні Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким вказаний позов, заявлений в інтересах Київської ОДА, задоволено", - додали в прокуратурі.
- Нагадаємо, у середині листопада Шуфрича та Суркіса спочатку обрали, а згодом прогнали з НОК України.
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