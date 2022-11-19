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Все було демократично, - Гутцайт пояснив, як Суркіса та Шуфрича обрали в НОК

19 листопада, 2022 субота
02:41
Спорт Вадим Гутцайт

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів, як Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса обрали до складу НОК

Про це Гутцайт сказав в етері телемарафону.

"Федерація стрільби з лука - незалежна громадська організація, уповноважила президента федерації Нестора Шуфрича до складу НОК за обов'язковою квотою для федерацій. А Суркіса Григорія Михайловича було обрано згідно з його заявою за квотою "Громадяни, які розвивають олімпійський рух в Україні". За їх обрання в склад НОК проголосували 99 членів зі 114 присутніх", - заявив президент НОК Вадим Гутцайт.

За словами Гутцайта, усе проходило демократично.

"Зараз ми вже знаємо, що пан Шуфрич та пан Суркіс написали листи, що вони йдуть з членів НОК. Тому хочу зазначити, що все проходило демократично. Зараз ми отримали листи - це теж демократично. Ми рухаємось вперед, розвиваємо чесно наші стосунки і нашу державу", - впевнений президент НОК.

  • 17 листопада стало відомо, що новим президентом НОК України став Вадим Гутцайт. Також до складу НОК увійшли Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич.
  • Після цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід зі складу Національного олімпійського комітету.
  • 18 листопада стало відомо, що Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК.

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Україна
Нестор Шуфрич
Олімпіада
Григорій Суркіс
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