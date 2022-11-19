Все було демократично, - Гутцайт пояснив, як Суркіса та Шуфрича обрали в НОК
Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів, як Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса обрали до складу НОК
Про це Гутцайт сказав в етері телемарафону.
"Федерація стрільби з лука - незалежна громадська організація, уповноважила президента федерації Нестора Шуфрича до складу НОК за обов'язковою квотою для федерацій. А Суркіса Григорія Михайловича було обрано згідно з його заявою за квотою "Громадяни, які розвивають олімпійський рух в Україні". За їх обрання в склад НОК проголосували 99 членів зі 114 присутніх", - заявив президент НОК Вадим Гутцайт.
За словами Гутцайта, усе проходило демократично.
"Зараз ми вже знаємо, що пан Шуфрич та пан Суркіс написали листи, що вони йдуть з членів НОК. Тому хочу зазначити, що все проходило демократично. Зараз ми отримали листи - це теж демократично. Ми рухаємось вперед, розвиваємо чесно наші стосунки і нашу державу", - впевнений президент НОК.
- 17 листопада стало відомо, що новим президентом НОК України став Вадим Гутцайт. Також до складу НОК увійшли Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич.
- Після цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід зі складу Національного олімпійського комітету.
- 18 листопада стало відомо, що Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК.
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