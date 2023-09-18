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Шуфрича звільнять із посади голови комітету ВР з питань свободи слова, – нардепка Кравчук

18 вересня, 2023 понедiлок
14:20
Україна Нестор Шуфрич

Рада планує на найближчому засіданні звільнити з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якому повідомлено про підозру в держзраді

Про це РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

При цьому вона зазначила, що ліквідації самого комітету не планується.

"Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його (Шуфрича, - ред.) звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б у тому числі дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна Рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова". Це може бути невірно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану", - розповіла нардепка.

За даними видання, звільнення Шуфрича може відбутися вже цього тижня, а його посаду планують запропонувати комусь з опозиційних фракцій чи груп.

  • 15 березня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини.
  • Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.
Новини
Нестор Шуфрич
ВРУ
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