Шуфрича звільнять із посади голови комітету ВР з питань свободи слова, – нардепка Кравчук

Про це РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

При цьому вона зазначила, що ліквідації самого комітету не планується.

"Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його (Шуфрича, - ред.) звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б у тому числі дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна Рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова". Це може бути невірно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану", - розповіла нардепка.

За даними видання, звільнення Шуфрича може відбутися вже цього тижня, а його посаду планують запропонувати комусь з опозиційних фракцій чи груп.