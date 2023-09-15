Суд обрав запобіжний захід Шуфричу
Ввечері п'ятниці, 15 вересня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Нестору Шуфричу
Про це повідомив український медіапроєкт "Ґрати" із зали суду.
Печерський суд Києва відправив народного депутата Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.
Близько 18:00 п'ятниці, 15 вересня, народний депутат від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич прибув до Печерського районного суду. Перед цим йому оголосили про підозру у держзраді.
Під час обшуків у Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Нардеп прокоментував, про що йшла мова.
"Це був компроміс, який можна було реалізувати в червні 2014 року. Порошенко 30 червня прийняв рішення, замість того, щоб завершити переговорний процес, вирішити цю ситуацію у військовий спосіб", – заявив Шуфрич.
- У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.
- У травні 2022 року Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак вже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.
- Вже у березні 2023-го Київський апеляційний суд повернув 8 гектарів землі у Київській області, які були незаконно відчужені на користь компанії, пов’язаної з екснардепом Нестором Шуфричем, у власність держави.
- 15 вересня правоохоронці провели обшуки в народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру в державній зраді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе