Суд обрав запобіжний захід Шуфричу

Про це повідомив український медіапроєкт "Ґрати" із зали суду.

Печерський суд Києва відправив народного депутата Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

Близько 18:00 п'ятниці, 15 вересня, народний депутат від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич прибув до Печерського районного суду. Перед цим йому оголосили про підозру у держзраді.

Під час обшуків у Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Нардеп прокоментував, про що йшла мова.

"Це був компроміс, який можна було реалізувати в червні 2014 року. Порошенко 30 червня прийняв рішення, замість того, щоб завершити переговорний процес, вирішити цю ситуацію у військовий спосіб", – заявив Шуфрич.