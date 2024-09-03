Просував проросійські ідеї у ЗМІ і фінансував росгвардію в Криму: в Україні судитимуть нардепа від ОПЗЖ
В Україні завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" та його наближеної особи
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).
Зазначається, що чинний український нардеп підтримував ідеї проросійської спрямованості - робив численні публічні виступи у ЗМІ України та Росії.
Також депутат активно співпрацював з відомим зрадником Володимиром Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України.
За даними ДБР, крім публікацій та коментарів у ЗМІ, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити та звернення до державних і правоохоронних органів. Вони спрямовувалися на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва нашої держави, створення умов для втручання у внутрішні справи України та загострення суспільно-політичної ситуації в країні.
У Бюро наголошують, що важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь РФ.
До того ж, за даними слідства, влітку 2013 року фігурант придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у курортному селищі Сімеїз, що в Криму. Для приховування цього факту він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.
Після незаконної анексії півострова він уклав договір з Федеральним державним унітарним підприємством "Охорона" МВС Росії для забезпечення безпеки своєї нерухомості. Нардеп усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країни-агресора, але надав вказівку на укладення договору.
Наразі обвинувальний акт щодо справи проти нардепа направлено до суду.
- Також у лютому Державне бюро розслідувань оголосило підозру у державній зраді за організацію побиття студентів на Майдані заступнику секретаря РНБО часів президентства Януковича Володимиру Сівковичу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.46
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.93
- Актуальне
- Важливе