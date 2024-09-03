Просував проросійські ідеї у ЗМІ і фінансував росгвардію в Криму: в Україні судитимуть нардепа від ОПЗЖ

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що чинний український нардеп підтримував ідеї проросійської спрямованості - робив численні публічні виступи у ЗМІ України та Росії.

Також депутат активно співпрацював з відомим зрадником Володимиром Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України.

За даними ДБР, крім публікацій та коментарів у ЗМІ, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити та звернення до державних і правоохоронних органів. Вони спрямовувалися на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва нашої держави, створення умов для втручання у внутрішні справи України та загострення суспільно-політичної ситуації в країні.

У Бюро наголошують, що важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь РФ.

До того ж, за даними слідства, влітку 2013 року фігурант придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у курортному селищі Сімеїз, що в Криму. Для приховування цього факту він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.

Після незаконної анексії півострова він уклав договір з Федеральним державним унітарним підприємством "Охорона" МВС Росії для забезпечення безпеки своєї нерухомості. Нардеп усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країни-агресора, але надав вказівку на укладення договору.

Наразі обвинувальний акт щодо справи проти нардепа направлено до суду.