Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Суд продовжив запобіжний захід Шуфричу на 2 місяці

Суд продовжив запобіжний захід Шуфричу на 2 місяці

13 березня, 2024 середа
14:40
Кримінал Нестор Шуфрич

Печерський районний суд Києва на засіданні 13 березня продовжив нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Шуфрич, якого підозрюють у держзраді, перебуватиме в СІЗО ще 2 місяці.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці - до 11 травня", - йдеться у повідомленні.

Втім захист уже готує апеляцію, зазначає "Суспільне".

Що передувало

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі "Радіо Свобода" він заявив, що повернувся назад.

15 вересня 2023 року правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб. Пізніше запобіжний захід неодноразово продовжували.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня 2023 року зняла Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

Теги:
Україна
Нестор Шуфрич
державна зрада
Читайте також:
12 березня, 2024 вiвторок
Намагався отруїти командування ЗСУ на півдні: СБУ затримала колаборанта
12 березня, 2024 вiвторок
В Україні ліквідували одну з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка поширювала прокремлівські наративи й діяла "під прикриттям" УПЦ МП
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
13 березня, 2024 середа
Ракетний удар 12 березня в 9-поверхівку у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 5. У місті оголошено жалобу
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 38.99
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 42.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
13 березня
14:36
"Російський верховний суд" залишив без змін вирок українському правозахиснику Максимові Буткевичу
14:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:26
СБУ затримала посадовицю Херсонської облради, яка облаштовувала військові шпиталі для окупантів на базі захоплених лікарень
14:26
СБУ оголосила підозру двом пособникам окупантів, які катували українців на Луганщині
14:17
У Берліні згоріло тимчасове житло для біженців з України
У Берліні сталася пожежа у центрі для біженців з України, де мешкали понад 300 людей
14:08
касетні снаряди, снаряд
Перші поставки боєприпасів, закуплених для України за ініціативою Чехії, можуть відбутись у червні, – радник прем’єра
14:02
OPINION
Віктор Трегубов
Чому для "кращих людей" в країні є винятки?
14:01
Оновлено
У Сумах ворожий "шахед" влучив у багатоповерхівку: з-під завалів дістали тіло загиблого, 8 постраждалих
13:47
ФСБ
В окупованому Криму зранку відбулися обшуки у кримського татарина Дудакова: його відвезли до ФСБ
13:38
Сирський, фронт
За два тижні жорстких боїв всі населені пункти, які намагалася захопити РФ, залишилися під контролем ЗСУ, - Сирський
13:38
Естонія
В Естонії запропонували план допомоги Україні на €120 млрд
13:33
Оновлено
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Ракетний удар 12 березня в 9-поверхівку у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 5. У місті оголошено жалобу
13:25
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці, які проводять рейд у РФ, закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися
13:22
Ексклюзив
Верховна Рада
Розгляд поправок затягується: Железняк спрогнозував, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію
13:14
литовські школярі у змаганнях з робототехніки
Литовські школярі відмовилися від участі у змаганнях з робототехніки в одній групі з росіянами
13:11
Путін
Путін заявив, нібито Росія технічно готова до ядерної війни
12:52
вибори до Держдуми
Британська розвідка оцінила шанси на успіх псевдовиборів Путіна на ТОТ України
12:42
фейк
"Українці бояться виступати проти диктатури Зеленського": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 13 березня
12:30
ЗАЕС
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
12:13
Оновлено
поліція польщі
З Польщі депортували журналістів Район.in.ua, які знімали торгівлю з РФ
12:13
Оновлено
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
У РФ заявили про атаки понад 60 БПЛА на 6 областей
12:12
Довбуш
Три українські фільми покажуть на Манчестерському кінофестивалі у Британії
12:03
Оновлено
Окупанти вночі скинули авіабомбу на Мирноград: двоє людей загинули, 5 поранені
12:02
Японська ракета Kairos вибухнула під час першого польоту
Японська ракета компанії Space One вибухнула через кілька секунд після першого запуску
12:01
OPINION
Сергій Будкін
Як Україні вистрибнути зі звичної колії
11:59
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
Це маленький траур у Кремлі: Юсов про військову допомогу Україні
11:55
відключення електроенергії
В Україні через обстріли знеструмлено майже 400 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 13 березня
11:53
Уряд збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців
11:27
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган анонсував візит Путіна до Туреччини після "виборів" у РФ
11:26
гелікоптер Мі-2 АМ-1
Арештовано 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців, підозрюваних у фінансуванні армії РФ
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
На скільки вистачить нової військової допомоги від США та чому Путін знову заговорив про ядерну зброю. Акценти світових ЗМІ 13 березня
11:09
військовий квиток, мобілізація
Мобілізація в Україні: FT пише, що 330 тис. людей відправлять на передову, решту – в тил
11:07
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни знову почали витягувати "ядерну карту", - Згурець
11:07
Міноборони та DeepStateUA підписали меморандум про співпрацю
Міноборони співпрацюватиме з проєктом DeepStateUA
11:01
OPINION
Віталій Портников
Росія палає, а Кремль залишається у логіці так званої спецоперації. Колонка Віталія Портникова
10:54
Оновлено
У Рязані горить нафтозавод
СБУ вночі атакувала три російські нафтозаводи
10:53
"Українська дистанційна школа"
У Сумах дитсадки та школи перевели на дистанційку
10:49
Огляд
Карта. Росія_1203
Карта бойових дій за період 5-13 березня: фронт стабілізувався, а дрони ЗСУ полетіли "голосувати" за Путіна
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:32
безробіття
До Армії відновлення скерували понад 100 тис. безробітних: розширено коло осіб, які можуть долучитися
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV