Суд продовжив запобіжний захід Шуфричу на 2 місяці
Печерський районний суд Києва на засіданні 13 березня продовжив нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Шуфрич, якого підозрюють у держзраді, перебуватиме в СІЗО ще 2 місяці.
"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці - до 11 травня", - йдеться у повідомленні.
Втім захист уже готує апеляцію, зазначає "Суспільне".
Що передувало
У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.
16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі "Радіо Свобода" він заявив, що повернувся назад.
15 вересня 2023 року правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб. Пізніше запобіжний захід неодноразово продовжували.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня 2023 року зняла Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
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