Суд продовжив запобіжний захід Шуфричу на 2 місяці

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Шуфрич, якого підозрюють у держзраді, перебуватиме в СІЗО ще 2 місяці.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці - до 11 травня", - йдеться у повідомленні.

Втім захист уже готує апеляцію, зазначає "Суспільне".

Що передувало

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі "Радіо Свобода" він заявив, що повернувся назад.

15 вересня 2023 року правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб. Пізніше запобіжний захід неодноразово продовжували.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня 2023 року зняла Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.