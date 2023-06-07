Армію РФ очікує розгром в Україні, - військовий експерт Світан

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Росіяни вже взагалі не мають планів щодо України. Військове керівництво російської армії вже має розуміння того, що вони цю війну програли повністю. Вони зараз мають завдання з меншими втратами вийти з війни та з України. Якось зберегти армію, тому що вся боєздатна армія РФ зараз перебуває на території України. Вони навіть не можуть розв'язати питання з Бєлгородом, кидаючи туди непідготовлених солдатів. А зняти бойові частини з нашого фронту, росіяни просто не мають можливості", - зауважив Світан.

За словами військового експерта, армія РФ перебуває під ударом українських військ і попереду її очікує розгром і знищення.

"Військове керівництво Росії не має розуміння, яким чином можна вийти з України без вказівки політичного керівництва. І армія РФ стає заручником, їй доводиться гинути на території України. А що робити із Кримом російські військові взагалі не розуміють. Розв'язати питання щодо оборони Криму росіяни просто не зможуть. Вже зараз вживаються заходи, які пов'язані з передислокацією ЧФ Росії. Окупанти починають плавно виходити із Криму", - підкреслив Світан.